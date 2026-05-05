La situación a bordo del MV Hondius dista mucho de normalizarse. El crucero, marcado por un posible brote de hantavirus que ha dejado ya tres víctimas mortales, continúa aislado mientras sus aproximadamente 150 pasajeros afrontan una cuarentena de dos semanas sin certezas claras sobre lo que ocurrirá a continuación. El viaje, que arrancó en Argentina y tenía como destino final Canarias tras hacer escala en Cabo Verde, ha quedado completamente alterado.

Desde el interior del barco, el estadounidense Jake Rosmarin —conocido en redes por sus contenidos de viajes— ha puesto voz a la inquietud generalizada. En un vídeo difundido en Instagram, visiblemente afectado, lanza un mensaje que busca ir más allá del impacto mediático: "Actualmente estoy a bordo del MV Hondius. Lo que está sucediendo ahora mismo es muy real para todos nosotros aquí". Y añade una reflexión que resume el sentir de muchos pasajeros: "No somos solo una story o un titular. Somos personas con familias, con vidas, con gente que nos espera en casa".

El relato de Rosmarin incide en la falta de información como uno de los factores más difíciles de gestionar durante el confinamiento: "Todo lo que queremos ahora es sentirnos seguros, tener respuestas claras y volver a nuestras casas". Aun así, reconoce el esfuerzo de la tripulación de Oceanwide Expeditions, que, según sus palabras, está actuando con los medios disponibles para contener la situación.

Seguimiento de las autoridades españolas

La presencia de ciudadanos españoles en el barco —14 en total, cinco de ellos residentes en Cataluña— ha activado los mecanismos de seguimiento por parte de las autoridades. La Delegación del Gobierno en Canarias permanece en coordinación con el Ministerio de Sanidad y con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dirigido por Fernando Simón, ante un eventual atraque en puertos del archipiélago.

La Organización Mundial de la Salud mantiene bajo vigilancia el caso. El organismo ha confirmado la existencia de nuevos posibles contagios —siete en total—, aunque únicamente en uno de los afectados se ha identificado de forma concluyente una variante del virus. Este paciente fue trasladado a Sudáfrica, donde permanece ingresado en estado crítico, aunque estable.

El foco sigue puesto en determinar el origen del brote y en evitar su expansión. Entre tanto, en el interior del buque se impone una rutina marcada por la incertidumbre y la espera, con la esperanza de que las próximas decisiones permitan a los pasajeros poner fin cuanto antes a una travesía que ha derivado en crisis sanitaria.