El hantavirus, la enfermedad por la que murió Betsy Arakawa, la mujer de Gene Hackman

La muerte del actor Gene Hackman y su mujer, la pianista Betsy Arakawa, en su casa de Nuevo México en marzo de 2025, en habitaciones separadas y con la puerta de la casa abierta pero sin forzar hizo sospechar a las autoridades… Se pidieron autopsias de ambos y la de ella reveló que falleció por un extraño síndrome pulmonar causado por un hantavirus.

Hasta entonces esa enfermedad sonaba como extraña y lejana…. ¿qué es el hantavirus? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se transmite? Debemos recordar que, en España, en el año 2012 se difundía una nota informativa desde el Ministerio de Sanidad por el brote que se había dado ese verano en el parque nacional de Yosemite, en California, Estados Unidos.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad infrecuente pero grave, causada por un virus que las personas adquieren por contacto con orina, excrementos y saliva de roedores infectados. Puede darse más comúnmente en áreas rurales y donde haya una alta cantidad de polvo en suspensión.

El contagio de los humanos puede darse porque los roedores infectados eliminan el virus vivo por la saliva, la materia fecal y la orina y los humanos la adquieren al inhalar esas partículas microscópicas y/o por contacto directo con el virus. Desde los diferentes departamentos de Salud del mundo no se considera que las picaduras de insectos y los animales domésticos intervengan en esta transmisión del virus.

Hay que tener en cuenta que existen varios tipos de hantavirus que cada uno está asociado a un tipo de roedor. La infección por hantavirus puede causar tres tipos de enfermedad según la cepa que sea:

Fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR): Esta es una enfermedad infecciosa caracterizada por fiebre, sangrado y problemas renales. Se da principalmente en Europa y Asia.

Nefropatía epidémica: Es una enfermedad que afecta fundamentalmente a los riñones. Suele darse principalmente en Europa.

Síndrome cardiopulmonar por hantavirus: Afecta el corazón y los pulmones, provocando problemas respiratorios y cardíacos. Suele darse fundamentalmente en el continente americano.

Síntomas del hantavirus

Al principio, los síntomas suelen ser de fiebre, malestar o dolores musculares y algunas personas pueden experimentar dolor abdominal, cefalea o vómitos. Cuando la infección progresa aparece la tos y la dificultad respiratoria o shock.

Fiebre

Dolor muscular

Tos seca

Dolor de cabeza

Náuseas y vómitos

Dificultad respiratoria

Los síntomas de este síndrome pueden iniciarse entre una y seis semanas después de haber estado en contacto con el virus. De hecho, desde el Departamento de Salud de Nueva York señala que el periodo de incubación se puede extender hasta dos meses.

¿Cómo se transmite?

Por inhalación: Ocurre cuando se respira en lugares donde las heces o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente.

Por contacto directo: Al tocar roedores vivos o muertos infectados, o las heces o la orina de estos roedores.

Por mordeduras: Al ser mordidos por roedores infectados. Esta posibilidad es bastante baja según los diferentes departamentos de Salud del mundo, pero existe.

Por vía interhumana: Puede transmitirse entre personas a través del contacto estrecho con una persona infectada durante los primeros días de síntomas, a través de la vía aérea.

Prevención y control

Generalmente, los brotes se asocian a cambios estacionales climáticos, cambios en las dinámicas poblacionales de roedores. Pero además, las intervenciones humanas como la alteración de ecosistemas aumentan el contacto entre roedores y hombres.

También es importante tener en cuenta que este virus es susceptible a la mayoría de desinfectantes y detergentes de uso doméstico. Presenta fragilidad a las radiaciones UV que ocasiona su rápida inactivación en ambientes ventilados con exposición al sol. Hay que tener en cuenta que el virus es inactivo a temperaturas superiores a 37ºC, mientras que permanece estable hasta 4ºC durante 12 horas. Igualmente se inactiva en condiciones de pH extremo y con altas concentraciones salinas.

¿Cómo puede mantenerse alejado de los humanos este virus? Con la sencilla toma de control de las poblaciones de roedores. Es importante también prevenir el acceso de roedores a la vivienda, tener especial cuidado en la limpieza de lugares cerrados con evidencias de presencia de roedores, hay que evitar levantar polvo. Fundamental es también ventilar los lugares cerrados, y las zonas expuestas deben ser rociadas con desinfectantes de uso general o con hipoclorito sódico, evitando en todo momento la aerosolización de las partículas y polvo depositado en el suelo y ambiente.