¿Es peligroso para Canarias el crucero con el brote de hantavirus?

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha subrayado que "no hay ningún riesgo general para la población donde vaya el barco". Según ha explicado, los protocolos previstos contemplan la vigilancia de los pasajeros que pudieran desarrollar síntomas, no por capacidad de contagio en ese momento, sino por seguimiento clínico. En caso de desembarco, las medidas incluirían la evaluación sanitaria de los afectados, así como la limpieza y desratización del buque.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su director regional para Europa, Hans Henri P. Kluge, ha reiterado el mismo mensaje: "El riesgo para la población en general sigue siendo bajo", descartando la necesidad de restricciones de viaje.

Qué riesgo existe realmente

El hantavirus se transmite principalmente por inhalación de partículas procedentes de orina o heces de roedores infectados, especialmente en espacios cerrados o mal ventilados. También puede transmitirse por contacto directo con animales infectados o sus restos biológicos.

El Ministerio de Sanidad indica que las evidencias actuales apuntan a que los contagios detectados en este caso se habrían producido dentro del propio barco. Los expertos sanitarios recuerdan que la transmisión entre personas es muy poco frecuente y solo podría darse en situaciones de contacto muy estrecho con un caso sintomático.

Si finalmente el crucero realiza escala en puertos canarios, se activaría un dispositivo sanitario específico. Este incluiría la inspección del buque, la desinfección de instalaciones y la valoración individual de pasajeros y tripulación.

La actuación se decidirá en función de la evolución de la investigación epidemiológica y de los datos disponibles en cada momento. El epidemiólogo Amós García Rojas ha explicado que, en caso de desembarco, sería porque la situación estaría bajo control. Según ha señalado, solo se permitiría bajar a personas enfermas o que requieran atención médica, siempre bajo supervisión sanitaria.

El origen del posible brote sigue sin confirmarse. La OMS estudia si podría haberse producido algún caso de transmisión entre personas en contacto estrecho a bordo, aunque insiste en que se trata de una vía poco habitual en este virus.