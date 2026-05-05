Fernando Simón intenta restar importancia al hantavirus: "A priori, sin nuevos casos no hay riesgo"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha confirmado que España está negociando, junto a otras instituciones implicadas, el retorno de los pasajeros del crucero afectado por hantavirus y las posibles escalas del buque, incluida una parada en Islas Canarias.

Simón ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio, que en estos momentos se están definiendo los mecanismos de distribución de los pasajeros a sus países de origen y el itinerario final del crucero.

El barco, gestionado por la naviera Oceanwide Expeditions, se encuentra en una situación en la que se barajan distintas rutas. Según ha detallado, el buque, de bandera holandesa, podría finalmente no hacer escala en Canarias y dirigirse directamente a Países Bajos.

"Aún no es seguro que haya llegada a Canarias. Estas decisiones se están tomando ahora mismo, en estas horas", ha señalado Simón, que ha subrayado que la opción del puerto canario responde a su cercanía con Cabo Verde, punto de partida del trayecto previsto.

La compañía naviera ha solicitado autorización para atracar en el archipiélago canario, aunque tanto España como Países Bajos no han confirmado todavía ese permiso, según un portavoz de la empresa, que asegura que llevan varios días de contactos con distintos países para resolver la situación.

La situación sanitaria a bordo

En relación con el estado del pasaje, Simón ha indicado que el crucero saldrá de Cabo Verde sin casos activos, ya que los pacientes sintomáticos serán evacuados antes de la salida, junto a una persona considerada contacto estrecho de un fallecido. "A priori, salvo que aparezca algún caso nuevo, las personas que van en el barco no son de riesgo para nadie", ha explicado el responsable del CCAES.

No obstante, ha advertido de que, si durante el trayecto algún pasajero desarrolla síntomas, deberá ser evacuado para recibir atención sanitaria. Ha destacado que Canarias dispone de una unidad especializada para el tratamiento de pacientes con enfermedades infecciosas de alto riesgo.

Simón ha recordado que España cuenta con mecanismos establecidos para la gestión sanitaria en puertos y aeropuertos, que dependen de la Dirección General de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, en coordinación con las delegaciones del Gobierno. Según ha detallado, estas infraestructuras son competencia del Estado y no de las comunidades autónomas.

En el escenario actual, ha insistido en que, si el barco llega a Canarias, lo haría sin enfermos a bordo, por lo que el protocolo se centraría en la vigilancia y seguimiento de los pasajeros para detectar posibles síntomas en los días posteriores.

Canarias exige unos requisitos

La posible escala en Islas Canarias sigue siendo uno de los puntos centrales de la negociación. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha señalado en declaraciones a La Radio Canaria que el Ejecutivo regional ha sido convocado a una reunión para abordar el futuro del barco.

Domínguez ha afirmado que, si existen alternativas fuera del archipiélago, sería preferible que el atraque se realizara en otro punto, aunque ha subrayado que, en caso de que finalmente sea Canarias el destino, deberá hacerse "con todas las garantías habidas y por haber". La decisión final sobre el itinerario del crucero continúa pendiente de las conversaciones entre España y Países Bajos.