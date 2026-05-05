Sanidad desmiente a la OMS: niega que España vaya a acoger al crucero con hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, será acogido en las Islas Canarias para su evaluación sanitaria, desinfección y estudio epidemiológico. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad español ha negado que exista una decisión cerrada y mantiene que cualquier actuación dependerá de los datos que se recojan durante la ruta del buque.

La postura de la OMS ha sido expuesta por su directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove, quien ha explicado que el organismo trabaja en coordinación con las autoridades españolas y otros países implicados en la gestión del caso.

Según la información trasladada por la organización, España será el país que acogerá el barco en Canarias, donde se llevará a cabo una intervención sanitaria completa. Entre las medidas previstas figuran la investigación epidemiológica, la evaluación de los pasajeros y la desinfección del buque.

Van Kerkhove ha detallado que la actuación se realizaría en coordinación con las autoridades nacionales competentes, dentro de un marco de cooperación internacional ante la aparición del brote.

Sanidad rechaza confirmar la escala del buque

Frente a ese escenario, el Ministerio de Sanidad ha matizado la información y ha negado que exista una decisión adoptada sobre el destino del crucero. El departamento dirigido por Mónica García ha indicado que la situación se encuentra todavía en fase de evaluación y que no se tomará ninguna determinación hasta disponer de datos epidemiológicos completos.

En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud. — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 5, 2026

En un comunicado, Sanidad ha subrayado que la decisión final dependerá de la información recogida durante la escala prevista en Cabo Verde, que forma parte del itinerario del buque.

El Ministerio ha añadido que "hasta entonces, no se adoptará ninguna decisión", y ha asegurado que esta posición ya ha sido trasladada a la Organización Mundial de la Salud.