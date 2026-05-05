La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene abierta la hipótesis de que haya podido producirse transmisión del hantavirus entre personas a bordo del crucero MV Hondius, actualmente atracado en Cabo Verde, donde se han registrado tres fallecimientos y hasta siete posibles casos.

Según ha explicado Maria van Kerkhove, directora de preparación y prevención ante epidemias y pandemias del organismo, "teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación del hantavirus, que puede variar entre una y seis semanas, suponemos que se infectaron fuera del barco".

No obstante, la responsable de la OMS ha añadido que la investigación contempla otra posibilidad: "Creemos que podría haber habido una transmisión interhumana, entre personas en contacto muy estrecho", una vía de contagio que, aunque poco frecuente en este virus, está siendo analizada por los expertos.

Según ha informado la naviera Oceanwide Expeditions en un comunicado, dos miembros de la tripulación presentan síntomas respiratorios, uno de carácter leve y otro grave, por lo que requieren atención médica urgente. La compañía prevé que el traslado sanitario se produzca en las próximas horas en coordinación con las autoridades competentes.

"Hasta el momento, no se ha identificado a ninguna otra persona con síntomas", ha señalado la naviera, que mantiene activado el protocolo sanitario a bordo. Junto a los dos tripulantes, también está prevista la evacuación de una persona relacionada con el pasajero fallecido el pasado 2 de mayo. El resto de pasajeros y tripulación, que suman 149 personas de 23 nacionalidades, permanecerán en el barco.

La cronología de los contagios

El brote se ha desarrollado a lo largo de varias semanas durante la travesía del Hondius. El 11 de abril falleció un pasajero cuya causa de muerte no pudo determinarse en ese momento. Su cuerpo fue desembarcado el 24 de abril en la isla de Santa Elena.

Posteriormente, el 27 de abril, la naviera fue informada de que la esposa del fallecido había enfermado durante su viaje de regreso y también había muerto. El 4 de mayo se confirmó que presentaba una variante de hantavirus, al igual que su marido. Ambos eran de nacionalidad neerlandesa.

Ese mismo 27 de abril, otro pasajero británico enfermó de gravedad y tuvo que ser evacuado a Sudáfrica. Actualmente permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos de Johannesburgo, en estado crítico pero estable, con infección confirmada por hantavirus.

El organismo también estaría llevando a cabo acciones para identificar a los pasajeros de un vuelo que viajaba desde la isla de Santa Elena hasta Johannesburgo (Sudáfrica), en el que se encontraba uno de los afectados que más tarde falleció.

El 2 de mayo se registró un tercer fallecimiento a bordo, en este caso de un pasajero alemán, cuya causa de muerte aún no ha sido determinada.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado que en el crucero viajan 14 ciudadanos españoles, de los cuales 13 son pasajeros y uno forma parte de la tripulación. De los pasajeros, cinco tienen residencia en Cataluña.

El buque Hondius zarpó el 20 de marzo desde Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, realizando una escala en Sudáfrica. El itinerario contemplaba la finalización del viaje el 4 de mayo, aunque la aparición de los casos ha alterado los planes previstos.