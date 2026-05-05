La OMS anuncia que España se hará cargo del crucero y el Gobierno lo desmiente

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que trabaja con las autoridades españolas en la gestión del crucero. Según lo previsto, el barco se dirigirá a las Islas Canarias, donde será recibido y sometido a distintas actuaciones sanitarias, incluida una investigación epidemiológica completa y la desinfección integral de la embarcación.

La directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, ha explicado que el organismo internacional está en contacto directo con las autoridades españolas para coordinar la gestión del buque.

Según sus declaraciones, España será el país encargado de acoger el barco y de llevar a cabo las actuaciones sanitarias previstas. Entre ellas, ha señalado la necesidad de realizar una investigación exhaustiva, así como una evaluación del riesgo de los pasajeros que permanecen a bordo.

Las actuaciones previstas a bordo del crucero

Entre las medidas anunciadas, destaca la realización de una desinfección total del barco. Además, se contempla la evaluación sanitaria de todos los pasajeros a bordo, con el objetivo de determinar el alcance potencial del brote y establecer el nivel de riesgo individual y colectivo.

Van Kerkhove ha subrayado que este tipo de procesos incluye la recopilación de información epidemiológica completa, que permita entender cómo se ha producido la transmisión del virus y si existen nuevos casos o personas expuestas.

Sanidad desmiente a la OMS

Frente a ese escenario, el Ministerio de Sanidad ha matizado la información y ha negado que exista una decisión adoptada sobre el destino del crucero. El departamento dirigido por Mónica García ha indicado que la situación se encuentra todavía en fase de evaluación y que no se tomará ninguna determinación hasta disponer de datos epidemiológicos completos.

En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud. — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 5, 2026

En un comunicado, Sanidad ha subrayado que la decisión final dependerá de la información recogida durante la escala prevista en Cabo Verde, que forma parte del itinerario del buque.

El Ministerio ha añadido que "hasta entonces, no se adoptará ninguna decisión", y ha asegurado que esta posición ya ha sido trasladada a la Organización Mundial de la Salud.