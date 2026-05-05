La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado un segundo caso de hantavirus relacionado con el crucero de expedición Hondius, que permanece retenido frente a las costas de Cabo Verde, mientras se prepara la evacuación médica de dos tripulantes con síntomas respiratorios.

Según ha informado la naviera Oceanwide Expeditions en un comunicado, dos miembros de la tripulación presentan síntomas respiratorios, uno de carácter leve y otro grave, por lo que requieren atención médica urgente. La compañía prevé que el traslado sanitario se produzca en las próximas horas en coordinación con las autoridades competentes.

"Hasta el momento, no se ha identificado a ninguna otra persona con síntomas", ha señalado la naviera, que mantiene activado el protocolo sanitario a bordo. Junto a los dos tripulantes, también está prevista la evacuación de una persona relacionada con el pasajero fallecido el pasado 2 de mayo.

El resto de pasajeros y tripulación, que suman 149 personas de 23 nacionalidades, permanecerán en el barco hasta que se autorice un puerto de desembarque. Entre las opciones que se barajan figuran Las Palmas o Tenerife, aunque aún no se ha confirmado una decisión definitiva.

Casos confirmados

El brote se ha desarrollado a lo largo de varias semanas durante la travesía del Hondius. El 11 de abril falleció un pasajero cuya causa de muerte no pudo determinarse en ese momento. Su cuerpo fue desembarcado el 24 de abril en la isla de Santa Elena.

Posteriormente, el 27 de abril, la naviera fue informada de que la esposa del fallecido había enfermado durante su viaje de regreso y también había muerto. El 4 de mayo se confirmó que presentaba una variante de hantavirus, al igual que su marido. Ambos eran de nacionalidad neerlandesa.

#Hantavirus cluster linked to cruise ship travel:

Since 1 April when the boat set sail, of the 147 passengers and crew, 7 people have become ill, among whom 3 have died, 1 is critically ill and 3 are reporting mild symptoms.



Based on the current information, including how… pic.twitter.com/KDKwmrNeBt — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2026

Ese mismo 27 de abril, otro pasajero británico enfermó de gravedad y tuvo que ser evacuado a Sudáfrica. Actualmente permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos de Johannesburgo, en estado crítico pero estable, con infección confirmada por hantavirus.

El organismo también estaría llevando a cabo acciones para identificar a los pasajeros de un vuelo que viajaba desde la isla de Santa Helena hasta Johannesburgo (Sudáfrica), en el que se encontraba uno de los afectados que más tarde falleció.

El 2 de mayo se registró un tercer fallecimiento a bordo, en este caso de un pasajero alemán, cuya causa de muerte aún no ha sido determinada.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado que en el crucero viajan 14 ciudadanos españoles, de los cuales 13 son pasajeros y uno forma parte de la tripulación. De los pasajeros, cinco tienen residencia en Cataluña.

Desde Oceanwide Expeditions aseguran que "el ambiente a bordo del Hondius se mantiene tranquilo", y que la mayoría de los pasajeros se encuentran serenos mientras se resuelve la situación. La compañía afirma que trabaja para facilitar información a los viajeros y acelerar tanto el desembarque como los controles médicos necesarios.

La situación actual del crucero

El buque Hondius zarpó el 20 de marzo desde Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, realizando una escala en Sudáfrica. El itinerario contemplaba la finalización del viaje el 4 de mayo, aunque la aparición de los casos ha alterado los planes previstos.

Actualmente, el barco permanece a la espera de autorización para atracar en un puerto que permita gestionar el desembarco y la atención sanitaria de los afectados, bajo supervisión de las autoridades internacionales.