La sanidad privada atiende más del 32% de las urgencias y realiza 4 de cada 10 cirugías

El sector sanitario privado refuerza en esta edición de su Observatorio, publicado por la Fundación IDIS, su papel como motor de innovación y sostenibilidad dentro del sistema sanitario, con 12,8 millones de asegurados, un 1,7% más que el año pasado. Asimismo, el informe, ya en su decimosexta edición, refleja una apuesta decidida por la incorporación de tecnología sanitaria avanzada, como es la protonterapia para el tratamiento oncológico, la radioterapia guiada por resonancia magnética, o la HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound), especialmente en el abordaje de patologías complejas, para mejorar los resultados en salud de los pacientes.

El Observatorio del sector sanitario privado 2026 realiza un análisis riguroso a partir de los datos de fuentes públicas y privadas con el objetivo de hacer una radiografía del sector y entender su evolución, peso y valor en el contexto sanitario español.

"Uno de los sellos distintivos de la sanidad privada es su capacidad para fomentar innovación y eficiencia al conjunto del sistema sanitario español. Desde avances tecnológicos hasta modelos asistenciales pioneros, las entidades privadas actúan como impulsoras de cambios y mejoras", ha explicado Fernando Campos, presidente de la Fundación IDIS, durante la presentación del Observatorio del sector sanitario privado 2026. "Pero el reto no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino en integrarla de forma inteligente y responsable en el ecosistema sanitario. La sanidad del futuro será más digital, más innovadora y más colaborativa, y el sector sanitario privado tiene un papel clave en este futuro", ha añadido Campos.

Durante la jornada de presentación del informe en Madrid se ha celebrado también una mesa de reflexiones sobre la sostenibilidad del sistema sanitario, en la que han participaron el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar, el exconsejero de Sanidad de Cataluña, Boi Ruiz, y el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca. Durante el debate se han tratado temas como los retos actuales del sistema sanitario, las posibles palancas de mejora, el acceso a la innovación y el futuro y sostenibilidad del propio sistema.

En paralelo, el informe presentado en la jornada pone de manifiesto, como cada año, los principales datos del sector, como el gasto sanitario privado, que ha alcanzado los 37.048 millones de euros (vs 34.056 M€ el año anterior), lo que representa el 2,47% del PIB y el 26,8% del total del gasto sanitario en España (un 0,8% más frente al año anterior), consolidando su papel dentro del sistema sanitario y reflejando la relevancia creciente del sector privado en la mejora de la accesibilidad, la calidad y la innovación de la atención médica. Con 12,8 millones de personas con un seguro de salud, el volumen de primas se ha situado en 13.312 millones de euros, con un incremento del 11,5%. "Este dato refleja no solo el aumento de la confianza en el sistema privado, sino también la liberación de recursos que este sector aporta al Sistema Nacional de Salud, permitiendo una mayor eficiencia y acceso para todos los ciudadanos", subraya Marta Villanueva, directora general de IDIS.

En términos de actividad asistencial, el sector continúa consolidando su peso dentro del sistema sanitario. En 2023, registró cerca del 30% de las altas hospitalarias, atendió más del 32% de las urgencias y realizó el 42% de las intervenciones quirúrgicas en España. En este sentido, la sanidad privada cuenta con 440 hospitales (56,4% del total) y 49.614 camas (30,7% del total).

Líder en tecnologías innovadoras para el abordaje de patologías complejas y en investigación clínica

La tecnología sanitaria se ha consolidado como un elemento estratégico en la transformación del modelo asistencial, tal y como recoge el informe. En este contexto, el sector sanitario privado ha sido pionero en la adopción de tecnologías innovadoras para el tratamiento de enfermedades de alta complejidad. En los últimos años, ha realizado una fuerte apuesta por la incorporación de equipamiento médico de alta tecnología, especialmente en oncología y diagnóstico, con soluciones como la protonterapia, la radioterapia guiada por imagen, la inteligencia artificial asistencial o las plataformas híbridas de diagnóstico.

Este compromiso con la innovación también se refleja en el esfuerzo inversor del sector privado. La inversión en equipamiento y la tecnología médica representa entre 30 y 80 millones de euros en el desarrollo de un hospital, lo que evidencia la magnitud de la apuesta por integrar herramientas avanzadas en la práctica clínica. Además, el desarrollo e integración de estas soluciones está ampliando las capacidades del sistema sanitario: las tecnologías emergentes amplían las posibilidades del sistema, facilitando nuevas formas de diagnosticar, tratar y seguir a los pacientes, impulsando una mayor capacidad de anticipación y mejores resultados en salud. Es destacable que los hospitales privados cuentan con el 48% de los equipos de resonancia magnética (RMN), el 39% de gammacámaras (GAM), el 41% de los equipos de mamografía (MAMO), y el 39% de los equipos de litotricia (LIT).

Asimismo, la innovación no solo se centra en el equipamiento, sino también en la seguridad y en la resiliencia tecnológica. En un entorno cada vez más digitalizado, estos elementos resultan clave para proteger la información sanitaria y garantizar la continuidad asistencial.

Todo ello está impulsando un cambio estructural en el modelo sanitario. Estas tecnologías están configurando un nuevo paradigma asistencial caracterizado por una atención más precisa, conectada y centrada en el paciente, en el que la medicina de precisión, la digitalización y el uso avanzado de datos desempeñan un papel fundamental.

Además, este avance tecnológico se ve reforzado por una sólida actividad investigadora. El sector sanitario privado continúa siendo referente en investigación clínica, concentrando más de la mitad de los ensayos clínicos en España (51,8%), especialmente en áreas como oncología, neurociencias, hematología y enfermedades respiratorias.

Sector sociosanitario y salud mental

El sector privado continúa desempeñando un papel clave en salud mental y en el ámbito sociosanitario, concentrando aproximadamente el 75% de los hospitales especializados en salud mental y el 61% de las camas en estos centros. Además, más del 50% de los centros de salud mental sin internamiento son de titularidad privada, lo que refuerza su papel dentro de este ámbito asistencial.

Este año, el informe incorpora un análisis detallado del sector sociosanitario por comunidades autónomas, ofreciendo una visión más precisa de la distribución territorial. Cataluña, País Vasco y Madrid destacan por liderar el número de hospitales privados en salud mental.

En el ámbito sociosanitario, de las 394.000 plazas en residencias de mayores, el 74% son privadas, con un crecimiento anual del 2,3%. No obstante, se observa una notable desigualdad territorial, con diferencias significativas entre comunidades autónomas en el número de plazas disponibles por cada 100 personas mayores de 65 años. La media nacional se encuentra en 4,2 plazas, mientras que comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura superan los 6,7, lo que refleja una mayor disponibilidad.

Este desglose refleja cómo el sector privado es un complemento imprescindible, aliviando la presión sobre el sistema público y mejorando el acceso a la atención médica y sociosanitaria de calidad para millones de ciudadanos.

Odontología, clave en la prevención

Este año, como novedad, se han incorporado los datos del sector odontológico, destacando su creciente relevancia en la economía sanitaria y en la prevención de patologías. El informe destaca que el 99,4% de las clínicas de atención bucodental son privadas, con una facturación de 8.721 millones de euros, que representa el 0,58% del PIB español y el 16,8% de la facturación total del sector sanitario y de servicios sociales.

Los datos revelan que, además de su contribución económica, el sector odontológico se consolida como un motor económico dentro del sistema sanitario privado, generando más de 110.837 empleos directos y desempeñando un papel fundamental en el bienestar general de la ciudadanía.

El sector privado: clave para la sostenibilidad del sistema sanitario

A tenor de los datos presentados en el informe, el sector sanitario privado se consolida como un actor clave en el sistema de salud, aliviando la presión sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS). A través de la colaboración público-privada, especialmente mediante conciertos, amplía la capacidad operativa del SNS y mejora la accesibilidad. En 2023, el 10% del gasto sanitario público se dedicó a la colaboración público-privada, y el 57% de los hospitales privados cuentan con algún tipo de concierto con el SNS.

Por su parte, el mutualismo administrativo actúa como una vía de cobertura que equilibra el funcionamiento entre la sanidad pública y privada, al mismo tiempo que alivia la presión sobre la atención pública. En 2025, esta modalidad contó con 1,59 millones de funcionarios que eligieron su asistencia en el sector privado (71% del total).

Así, la colaboración público-privada no solo incrementa la capacidad asistencial del SNS, sino que también desempeña un papel crucial en la reducción de la presión estructural sobre el sistema, contribuyendo a la contención de las listas de espera y mejorando la accesibilidad y eficiencia del sistema sanitario.

Empleo y calidad asistencial

El sector privado también es un motor relevante de empleo. En 2024 empleó a 320.186 profesionales en toda España, de los cuales 73.643 fueron profesionales de la medicina. También mostró un fuerte compromiso con la formación y el desarrollo de talento en el ámbito sanitario. Este año, se ofrecieron un total de 280 plazas en formación sanitaria especializada.

Además, ha demostrado su compromiso con la calidad asistencial a través de certificaciones de calidad y reconocimientos como el QH-Quality Healthcare, que promueven la mejora continua en los centros asistenciales.

"La constante apuesta del sector sanitario privado por la formación, la calidad y la innovación, junto con su capacidad para adaptarse a los desafíos del entorno de salud y sociodemográfico, lo posicionan como un agente imprescindible para fortalecer y complementar un sistema sanitario integrado en beneficio del paciente", ha destacado durante la clausura de la jornada Adolfo Fernández-Valmayor, secretario general de la Fundación IDIS