Lo que no te dicen del asma: los nutrientes que podrían ayudar a reducir las crisis y mejorar su control

Más allá de los inhaladores, la ciencia analiza, en el Día Mundial del Asma, cómo nutrientes clave como la vitamina D y el omega-3 actúan como aliados silenciosos para reducir las crisis asmáticas.

El asma afecta a millones de personas en todo el mundo, condicionando su calidad de vida y capacidad física. Aunque el tratamiento farmacológico, basado en broncodilatadores y corticoides, sigue siendo el pilar fundamental, una nueva corriente de investigación pone el foco en la suplementación estratégica como una herramienta de apoyo para calmar la inflamación de las vías respiratorias.

El 'Efecto Escudo' de la vitamina D

De todos los complementos analizados, la vitamina D se posiciona como el protagonista indiscutible. Instituciones de prestigio y diversos centros hospitalarios han confirmado que mantener niveles óptimos de esta vitamina no solo fortalece los huesos, sino que reduce significativamente el riesgo de sufrir ataques graves que requieren hospitalización. Al parecer, este nutriente mejora la respuesta del cuerpo a la medicación estándar, permitiendo un control más estable de la enfermedad.

Por eso suplementar con vitamina D puede ser el mejor acompañamiento para las personas que padecen de esta enfermedad. Vitanano D3 de MundoNatural nos ofrece 4.000 unidades con una alta biodisponibilidad.

Inflamación bajo control: omega-3 y magnesio

La lucha contra el asma es, en esencia, una lucha contra la inflamación. Aquí es donde entran en juego los ácidos grasos omega-3, sobre todo en su fracción EPA. Presentes en el aceite de pescado, estos compuestos actúan reduciendo la hinchazón pulmonar, facilitando el paso del aire. Oleomega 3 EPA de MundoNatural es un suplemento que nos ayuda a incrementar los niveles de estos ácidos grasos de una forma rápida y natural. Además cuenta con la tecnología TG que nos asegura la absorción del nutriente aunque no se tome junto con las comidas.

Por otro lado, el magnesio emerge como un "relajante natural". Su capacidad para destensar los músculos que rodean los bronquios lo convierte en un apoyo valioso para prevenir esa sensación de opresión en el pecho tan característica de los pacientes asmáticos. La mejor formulación es la del bisglicinato que encontramos en Tendiplus de MundoNatural.

La seguridad es lo primero

A pesar de los beneficios, los especialistas lanzan una advertencia clara: los suplementos no sustituyen al inhalador. La automedicación, incluso con productos naturales, puede ser contraproducente si no se supervisa. El asma es una condición compleja que requiere un enfoque integral donde la dieta, el peso saludable y la medicación pautada trabajen de la mano.

En definitiva, la ciencia sugiere que lo que ingerimos puede ser tan determinante para nuestros pulmones como el aire que respiramos.