País Vasco, Madrid y Cataluña son las comunidades con mejor sanidad pública, según la percepción de los españoles

La sanidad pública es una de las principales preocupaciones de la sociedad española, puesto que un 48% de los ciudadanos la sitúa como el segundo aspecto que más les inquieta en su comunidad autónoma, solo por detrás de la vivienda (54%) y por delante de la situación económica —impuestos, inflación o desempleo— (27%).

Así lo refleja un estudio realizado por Ipsos sobre la percepción de la sanidad pública en España, basado en 6.000 entrevistas, que sitúa la valoración media del sistema sanitario público en un 6,3 sobre 10. En conjunto, más de la mitad de los ciudadanos otorga puntuaciones positivas, entre el aprobado y el notable, y el 13% califica el sistema como sobresaliente.

La vivienda es la principal preocupación en la mayoría de las comunidades autónomas, con máximos en Baleares (79%), Islas Canarias (64%) y País Vasco (62%). Por su parte, la sanidad alcanza niveles especialmente altos en La Rioja y Navarra (ambas con un 66%) y Galicia (58%).

Los resultados muestran diferencias relevantes en la percepción del sistema sanitario entre regiones. País Vasco (28%), Madrid (26%) y Cataluña (22%) lideran la clasificación de las comunidades autónomas con mayor calidad en materia sanitaria. En el extremo contrario se sitúan Extremadura (2%), Ceuta (1%) y Melilla (0%).

En declaraciones a Servimedia, la directora de Opinión de Ipsos, Silvia Bravo, explicó que "la sanidad pública sigue en el centro del debate" porque "casi uno de cada dos españoles la sitúa como su segunda mayor preocupación referida a la comunidad autónoma solo detrás de la vivienda, que sigue siendo el principal problema percibido".

El estudio muestra, además, que Baleares y Madrid son las comunidades autónomas con mayor proporción de ciudadanos que puntúan el sistema sanitario de su comunidad en concreto como sobresaliente (25% y 19%, respectivamente). Les siguen Murcia y Navarra, mientras que País Vasco, Castilla-La Mancha, Cantabria o La Rioja registran los porcentajes más bajos de excelencia.

La capacitación de médicos y personal de enfermería se sitúa entre los aspectos mejor valorados, con un 33% de valoraciones de excelencia. Madrid y Cantabria destacan en capacitación médica con niveles del 40% o superiores, mientras que Navarra sobresale especialmente en el área de enfermería.

Confianza en los sanitarios

Según el estudio, la sanidad pública mantiene una valoración global positiva entre los ciudadanos, especialmente en lo que se refiere a la confianza en los profesionales sanitarios. Al mismo tiempo, pone de manifiesto que aspectos como los tiempos de espera siguen siendo uno de los principales puntos de atención.

En el extremo contrario, la espera para recibir una consulta médica o una intervención quirúrgica son los aspectos peor valorados. En este ámbito, Islas Baleares, Madrid, Canarias y Cantabria presentan las valoraciones más favorables, mientras que La Rioja y País Vasco registran los niveles más bajos.

Los principales problemas de acceso a la sanidad pública se concentran en las listas de espera. El 60% de los usuarios señala las listas para intervenciones como la mayor dificultad, mientras que un 55% apunta a problemas para obtener cita en atención primaria o especializada.

En cuanto a las listas de espera, el 63% de los españoles percibe un empeoramiento en los últimos dos años, con niveles especialmente insatisfactorios en La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha o Asturias.

La directora de Opinión de Ipsos destacó que la percepción es más positiva en regiones como Madrid, País Vasco, Baleares, Aragón o Murcia, cuyos ciudadanos piensan que sí se están llevando a cabo las medidas necesarias para reducir la espera.

Los resultados del estudio reflejan que, pese a la valoración positiva del sistema sanitario, el acceso y las listas de espera continúan siendo los principales retos percibidos por los ciudadanos en el conjunto del sistema de salud.

El estudio se basa en 6.000 entrevistas a ciudadanos mayores de 18 años, realizadas entre el 29 de enero y el 17 de febrero de 2026 en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas.

La muestra incluye 1.000 entrevistas en la Comunidad de Madrid, con ponderación demográfica y territorial. El margen de error es de ±1,39% para el total de la muestra bajo el supuesto de máxima incertidumbre y un nivel de confianza del 95,5%.