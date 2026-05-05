Qué es la alergia cruzada y por qué algunas frutas provocan picor en la boca

Muerdes una manzana y, en cuestión de segundos, aparece un hormigueo incómodo en los labios, el paladar o la garganta. La escena se repite con melocotones, cerezas o incluso frutos secos. Para muchas personas, este síntoma genera confusión: ¿es una alergia alimentaria?, ¿una intolerancia? La respuesta, en muchos casos, está en la llamada alergia cruzada.

Este fenómeno, conocido clínicamente como Síndrome de Alergia Oral, se produce cuando el sistema inmunitario reacciona ante ciertos alimentos porque los confunde con proteínas del polen. Es decir, no es la fruta en sí el problema, sino el parecido molecular que guarda con los alérgenos presentes en el aire, especialmente durante la primavera.

Un error de identificación del sistema inmune

El origen de esta reacción está en los anticuerpos IgE, responsables de las alergias. En personas con alergia al polen —como el de abedul o gramíneas—, el organismo desarrolla defensas específicas contra esas partículas. Sin embargo, algunas frutas y verduras contienen proteínas con estructuras muy similares.

Cuando estos alimentos entran en contacto con la boca, el sistema inmunitario activa una respuesta inmediata, como si se tratara del polen. El resultado: picor, inflamación leve o sensación de ardor localizada, generalmente de corta duración.

"El cuerpo no distingue bien entre ambas proteínas y responde como si estuviera ante el alérgeno original", explican especialistas en alergología. Se trata, en esencia, de una confusión biológica.

Las combinaciones más frecuentes

Existen patrones bien conocidos de alergia cruzada. El más habitual es el que relaciona el polen de abedul con frutas de la familia de las rosáceas, como la manzana, la pera o el melocotón. Pero no es el único:

Alergia a gramíneas : puede provocar reacciones con tomate, melón o sandía.

Alergia a artemisa: se asocia con apio, zanahoria o ciertas especias.

Este mapa explica por qué muchas personas perciben que su "alergia a la fruta" empeora en primavera, cuando los niveles de polen en el ambiente son más altos.

Por qué el calor marca la diferencia

Uno de los aspectos más llamativos de este síndrome es que los síntomas suelen aparecer solo con alimentos crudos. La razón es que las proteínas implicadas son termolábiles, es decir, se alteran con el calor.

Así, una persona que experimenta picor al comer una manzana fresca puede consumirla sin problemas si está cocinada, en compota o en un postre. El calor modifica la estructura de la proteína y evita que el sistema inmunitario la reconozca como una amenaza.

¿Un problema menor o una señal de alerta?

En la mayoría de los casos, el Síndrome de Alergia Oral se limita a molestias leves y pasajeras. Sin embargo, los expertos advierten de que no debe ignorarse por completo. En un pequeño porcentaje de pacientes, estas reacciones pueden intensificarse o formar parte de cuadros alérgicos más complejos.

Por ello, recomiendan prestar atención a la repetición de los síntomas y consultar con un especialista si aparecen signos más graves, como dificultad para respirar o inflamación significativa.

Un fenómeno en aumento

El incremento de las alergias al polen en las últimas décadas ha ido acompañado de un aumento de este tipo de reacciones. Cada vez es más común que pacientes con rinitis o conjuntivitis estacional también desarrollen molestias al consumir ciertos alimentos.

Lejos de ser una simple curiosidad, la alergia cruzada pone de relieve la complejidad del sistema inmunitario y su capacidad —no siempre precisa— para interpretar el entorno.

Porque, en ocasiones, basta un bocado de fruta para que el organismo crea estar ante una amenaza invisible. Y reaccione como si, en lugar de una manzana, hubiera inhalado un árbol entero.