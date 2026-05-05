Sanidad propone evacuar los casos de hantavirus en Cabo Verde sin hacer escala en las Islas Canarias

El Ministerio de Sanidad de España ha planteado este martes un posible escenario de gestión sanitaria para el crucero afectado por un brote de hantavirus, en el que propone evacuar en Cabo Verde a las personas con síntomas y a los contactos de mayor riesgo, mientras el barco continúa su ruta sin realizar escala en Canarias, salvo que la situación epidemiológica cambie.

Según la información trasladada por el departamento que dirige Mónica García, la idea actual es que en Cabo Verde se proceda a la evacuación de los casos sintomáticos y de los contactos estrechos identificados –por el momento se ha detectado al menos uno de alto riesgo– y que el resto de pasajeros continúe a bordo. El Ministerio subraya que esta evaluación sigue abierta y que podrían identificarse más contactos durante el seguimiento.

En este contexto, Sanidad considera que, si no aparecen nuevos casos durante la travesía hacia Canarias, no existiría una justificación clínica para que el crucero haga escala en las islas. No obstante, se añade que si surgieran nuevos casos en ruta, se activaría la atención correspondiente por motivos de asistencia sanitaria.

En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud. — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 5, 2026

Esta posición contrasta con la información difundida por la Organización Mundial de la Saud (OMS), que señaló que trabajaba en coordinación con las autoridades españolas en la gestión del buque y que el plan operativo contemplaría la llegada del crucero a Canarias para realizar actuaciones sanitarias, incluyendo una desinfección completa y una investigación epidemiológica a bordo del barco, el MV Hondius.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad ha negado que exista una decisión cerrada sobre la acogida del crucero en territorio español. Insiste en que el proceso se encuentra todavía en fase de evaluación técnica y que cualquier medida dependerá de los datos epidemiológicos que se obtengan durante la escala en Cabo Verde, punto que forma parte del itinerario previsto del barco.

Sanidad recalca además que esta posición ya ha sido comunicada a la OMS y que no se adoptará ninguna decisión definitiva hasta contar con una valoración completa del riesgo sanitario a bordo.

En paralelo, la situación mantiene la atención sobre la evolución del brote de hantavirus, una infección que ha obligado a activar protocolos internacionales de seguimiento y coordinación sanitaria entre distintas autoridades.