Badiola advierte sobre los contagiados por hantavirus en el crucero: "Corren un riesgo de muerte"

El brote de hantavirus detectado en el crucero de expedición Hondius, que permanece retenido frente a Cabo Verde tras la muerte de tres personas, sigue generando debate sanitario y político sobre el manejo del buque y el riesgo de contagio.

En este contexto, el catedrático emérito de Salud Animal Juan José Badiola ha analizado la situación en el programa En Casa de Herrero, donde ha matizado parte del mensaje de tranquilidad trasladado por las autoridades.

El experto ha comenzado explicando que, aunque la transmisión habitual del virus se produce desde roedores a humanos, no puede descartarse completamente el contagio entre personas en determinadas circunstancias. "El contagio normalmente es el convencional que ha habido en la Argentina y en Estados Unidos y en Chile, brotes de este tipo que sean directamente a través de los roedores a las personas. Bueno, es difícil, pero no está difícil. De hecho, ha habido bastantes brotes ya en los dos o tres años pasados", ha señalado.

Preguntado por la aparente contradicción entre la gravedad del brote –con siete casos y tres fallecidos– y la tesis de una transmisión complicada entre humanos, Badiola ha sido crítico con esta interpretación.

"Es verdad que había dudas en un principio sobre la posibilidad de que una persona infectada pudiera contagiar a una persona sana de una manera directa. Pero la variante del virus que está en la zona andina no se comporta igual, y entonces ahí sí que se ha demostrado claramente en brotes anteriores que el contagio por esa persona es posible", ha explicado.

El mecanismo de transmisión

En este sentido, el catedrático ha detallado además el mecanismo de transmisión más probable en este tipo de brotes, apuntando a factores ambientales dentro de espacios cerrados.

"Los contagios suelen ser debidos a contaminaciones aerógenas, respiratorias, en una palabra, como ya pasó con la covid-19. Cuando una persona infectada está excretando virus por vía respiratoria y estás en una habitación con ventilación escasa, puedes crear una atmósfera respiratoria rica en virus. Y ahí otras personas se pueden contagiar, claro que sí", ha añadido.

En relación con la situación concreta del Hondius, Badiola ha insistido en que el tamaño del barco y las condiciones de confinamiento pueden ser determinantes en la evolución del brote.

"Este barco no es un crucero de 3.000 o 4.000 personas. Es un barco pequeño (...) el número de personas no es muy elevado, 150 personas. Yo creo que los contagios se han producido en el barco a partir de una persona que estaba contagiada", ha apuntado. "Se puede haber contagiado en alguna excursión que haría y tuvo contacto con algunos roedores infectados", ha añadido el experto. Además, ha recalcado que no se puede descartar que haya "más contagios".

El destino del barco

El experto también ha abordado el debate sobre el destino del buque, rechazando la idea de prolongar su travesía hacia otros puertos europeos como se ha planteado en algunos escenarios.

"Yo de verdad, sinceramente, hacerles pasar el calvario de hacer otra travesía hasta Holanda, no me parece, humanamente, no lo entiendo, sinceramente, y no entendería que España diga que no quiere hacerse cargo de ese barco", ha afirmado.

En su opinión, la solución pasa por una intervención sanitaria controlada en puerto, con aislamiento y recursos médicos adecuados: "El barco atraca en un sitio un poco apartado (...) los pasajeros que no están infectados siguen en sus camarotes hasta que la situación se aclare. Después, inmediatamente, a un hospital.

"Es que esta enfermedad tiene dos derivadas: un síndrome cardiorrespiratorio y otro hemorrágico. Esas personas corren un riesgo de muerte si no tienen inmediatamente una UCI al lado", ha advertido el experto.

Las declaraciones llegan en un momento en el que la OMS ha confirmado siete casos vinculados al brote, con tres fallecidos y varios pacientes en estado grave o bajo vigilancia. Por el momento, los dos casos sintomáticos —dos tripulantes, uno de nacionalidad británica y otro de nacionalidad neerlandesa— serán trasladados a los Países Bajos. Por su parte, el contacto clasificado como de alto riesgo será puesto en cuarentena en Alemania.