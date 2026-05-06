Cabo Verde se prepara para evacuar a tres enfermos del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, mientras el buque continúa fondeado frente a Praia sin permiso para entrar en puerto. El dispositivo sanitario ya está en marcha y contará con dos aviones medicalizados, uno de los cuales ya ha llegado al archipiélago.

Según informó el Ministerio de Salud caboverdiano en un comunicado difundido a última hora del martes, y recogido por EFE, "la evacuación sanitaria de los tres pacientes se llevará a cabo en las próximas horas, utilizando dos aviones ambulancia, en coordinación con las autoridades nacionales e internacionales competentes". Las autoridades precisaron además que el segundo avión aterrizará próximamente y que un médico especialista se desplazará al país para atender a los ocupantes del barco.

A bordo del Hondius viajan 147 personas, entre ellas catorce españoles. Un equipo médico subió al buque el martes por la tarde y comprobó que los tres afectados "permanecen clínicamente estables". Hasta ahora, añadieron, no se han detectado nuevos casos entre el resto de pasajeros y tripulación.

Operativo internacional en marcha

El Gobierno caboverdiano subraya que la prioridad es completar la evacuación con todas las garantías. "La operación se está preparando con la máxima seguridad y coordinación interinstitucional, con la participación de todas las entidades pertinentes, para garantizar su implementación tan pronto como se cumplan las condiciones necesarias", señaló el Ministerio. Una vez finalizado el traslado de los enfermos, el crucero deberá continuar su ruta.

Las autoridades sanitarias insisten en que el episodio está bajo control y descartan cualquier peligro para los residentes. "No existe riesgo para la población en tierra", recalcaron, al tiempo que mantienen la vigilancia con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales.

"Esta coordinación ha permitido una respuesta rápida, segura y técnicamente adecuada, garantizando el seguimiento clínico de los pacientes y la adopción de todas las medidas de precaución necesarias", añadieron.

Coordinación con Países Bajos y España

En paralelo, Países Bajos trabaja en la evacuación de tres enfermos —entre ellos un ciudadano neerlandés— y respalda a la naviera Oceanwide Expeditions, responsable del crucero. España, por su parte, ha confirmado que permitirá la llegada del buque a Canarias en cumplimiento del Derecho Internacional y por razones humanitarias. Asimismo, aceptará el traslado a las islas del médico del barco, que se encuentra en estado grave y será evacuado en un avión hospitalizado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado a siete el número de afectados por este brote de hantavirus, una infección que suele transmitirse por contacto con roedores o sus excrementos y que, en ocasiones poco frecuentes, puede propagarse entre personas y provocar cuadros respiratorios graves. Entre los casos registrados, dos confirmados en laboratorio, hay tres fallecidos y una persona en estado crítico en Sudáfrica.