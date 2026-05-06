El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado su rechazo a que el crucero afectado por casos de hantavirus haga escala en el archipiélago y ha solicitado una reunión urgente con el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, ante la falta de información sobre la operación.

Clavijo ha asegurado que la decisión de permitir la llegada del buque no responde, a su juicio, a criterios técnicos claros y ha advertido de que no dispone de datos suficientes para trasladar tranquilidad a la población ni garantizar su seguridad.

En declaraciones a Onda Cero, el presidente canario ha acusado al Gobierno de España de actuar con "deslealtad institucional" y ha cuestionado la gestión del caso por la falta de comunicación con el Ejecutivo autonómico.

Clavijo ha señalado que no ha recibido información previa sobre la decisión de permitir la escala del crucero en Canarias. Además, ha criticado directamente al Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, por no haber facilitado detalles sobre los criterios aplicados en esta situación. "No puedo permitir que entre en Canarias", ha insistido.

Una reunión urgente

El presidente canario ha insistido en que no se le han trasladado explicaciones claras sobre los protocolos sanitarios ni sobre las medidas que se aplicarían a los pasajeros y la tripulación del crucero.

Ante esta situación, el presidente autonómico ha solicitado una "reunión urgente" con Pedro Sánchez con el objetivo de abordar la gestión del caso y aclarar los detalles de la decisión adoptada por el Gobierno central.

Clavijo ha insistido en que, sin datos completos, resulta complicado transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y tomar decisiones con garantías.