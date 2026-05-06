Caos en el traslado de los posibles casos de hantavirus: Marruecos veta al avión y acaba en Gran Canaria por una avería

Un avión ambulancia que trasladaba a dos pacientes evacuados del crucero MV Hondius, presuntamente contagiados por el peligroso hantavirus, se ha visto obligado a realizar una parada de emergencia en el Aeropuerto de Gran Canaria. El incidente se ha producido tras sufrir una rotura en la burbuja de aislamiento sanitario y ante la negativa de Marruecos a permitir que la aeronave entrara en su espacio aéreo para realizar reparaciones o repostar.
La Delegación del Gobierno en Canarias ha confirmado que el desvío se produjo cuando el aparato ya volaba hacia Marrakech. El plan inicial contemplaba una escala técnica en la ciudad marroquí para repostar antes de continuar el trayecto hacia Ámsterdam. Sin embargo, el veto de las autoridades de Rabat forzó un cambio de planes inmediato.
Aunque en un primer momento se informó de que la escala en Canarias respondía exclusivamente a necesidades de combustible, finalmente se ha conocido que el motivo crítico fue el fallo en los protocolos de biocontención. La rotura de la burbuja de seguridad que aísla a los enfermos obligó a buscar un puerto seguro ante la imposibilidad de seguir operando en condiciones de riesgo biológico.
El vuelo, que partió de Praia (Cabo Verde) a las 11:00 horas, ha sufrido constantes retrasos. Según datos del servicio de seguimiento Flightradar 24, la ruta ha vuelto a modificarse durante la tarde del miércoles, añadiendo una nueva escala técnica en Málaga antes de poner rumbo definitivo a los Países Bajos. Hasta el momento, el avión continúa en territorio canario superando las previsiones iniciales de despegue.
Tensión política por el crucero
Este incidente sanitario se produce en un contexto de máxima tensión entre el Gobierno de España y el Ejecutivo Regional canario. La decisión de Madrid de acceder a la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para trasladar el crucero 'MV Hondius' —con 146 personas a bordo— al puerto de Santa Cruz de Tenerife ha chocado frontalmente con la oposición de la comunidad autónoma.
El riesgo de propagación del hantavirus, una enfermedad que puede causar síndromes pulmonares y renales graves, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de las islas, que cuestionan la seguridad de las maniobras coordinadas desde el Ejecutivo Central.