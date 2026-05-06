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Salud

Caos en el traslado de los posibles casos de hantavirus: Marruecos veta al avión y acaba en Gran Canaria por una avería

La rotura de la burbuja de los pacientes del crucero MV Hondius obliga a una escala de emergencia tras la negativa de Rabat a permitir el aterrizaje.

LD / Agencias
La rotura de la burbuja de los pacientes del crucero MV Hondius obliga a una escala de emergencia tras la negativa de Rabat a permitir el aterrizaje.
Aeropuerto de Gran Canaria. | Wikipedia-Hecki2

Un avión ambulancia que trasladaba a dos pacientes evacuados del crucero MV Hondius, presuntamente contagiados por el peligroso hantavirus, se ha visto obligado a realizar una parada de emergencia en el Aeropuerto de Gran Canaria. El incidente se ha producido tras sufrir una rotura en la burbuja de aislamiento sanitario y ante la negativa de Marruecos a permitir que la aeronave entrara en su espacio aéreo para realizar reparaciones o repostar.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son un grupo de más de veinte especies de virus pertenecientes a la familia Bunyaviridae, pero a diferencia de muchos otros virus de esta familia, no se transmiten a través de insectos, sino de roedores infectados, según explica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Se trata de un virus zoonótico, es decir, transmisible de animales a humanos, entre quienes puede causar enfermedades graves, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 % y el 15 %, o incluso más, dependiendo de la especie viral. La familia del virus se divide en dos grandes grupos según su origen geográfico: los del "Viejo Mundo" –Europa y Asia– y los del "Nuevo Mundo" –América–.

¿Cómo se transmiten los hantavirus?

Los hantavirus se transmiten principalmente por contacto con excreciones de roedores infectados –orina, heces o saliva– o a través de sus mordeduras, aunque este último supuesto es más raro. Estos animales actúan como reservorio natural del virus.

Una de las vías más frecuentes es la inhalación de aerosoles o polvo contaminado con material infeccioso. Entre roedores, el contagio ocurre por mordeduras o arañazos.

Aunque la transmisión entre personas es muy poco frecuente, la enfermedad puede ser severa y la recuperación prolongarse durante semanas o incluso meses. La OMSA considera que un riesgo importante proviene de los animales domésticos.

¿Qué síntomas causa y qué tipo de pronóstico tiene?

En humanos, los hantavirus pertenecientes al grupo del "Viejo Mundo" suelen provocar una enfermedad conocida como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. En caso del segundo grupo –Nuevo Mundo–, la persona infectada sufre síndrome pulmonar por hantavirus, que comienza con síntomas no específicos y puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria. No obstante, ambas enfermedades pueden solaparse y afectar a varios órganos.

En humanos, la infección puede confundirse con otras enfermedades como neumonías virales o bacterianas, otras fiebres hemorrágicas virales, y otras patologías.

Los síntomas iniciales, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y fatiga, también se confunden fácilmente con los de la gripe, recuerdan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Diagnosticar el hantavirus en una persona que ha sido infectada menos de 72 horas antes es difícil y en ese caso se repite el análisis 72 horas después del inicio de los síntomas.

La Delegación del Gobierno en Canarias ha confirmado que el desvío se produjo cuando el aparato ya volaba hacia Marrakech. El plan inicial contemplaba una escala técnica en la ciudad marroquí para repostar antes de continuar el trayecto hacia Ámsterdam. Sin embargo, el veto de las autoridades de Rabat forzó un cambio de planes inmediato.

Aunque en un primer momento se informó de que la escala en Canarias respondía exclusivamente a necesidades de combustible, finalmente se ha conocido que el motivo crítico fue el fallo en los protocolos de biocontención. La rotura de la burbuja de seguridad que aísla a los enfermos obligó a buscar un puerto seguro ante la imposibilidad de seguir operando en condiciones de riesgo biológico.

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El vuelo, que partió de Praia (Cabo Verde) a las 11:00 horas, ha sufrido constantes retrasos. Según datos del servicio de seguimiento Flightradar 24, la ruta ha vuelto a modificarse durante la tarde del miércoles, añadiendo una nueva escala técnica en Málaga antes de poner rumbo definitivo a los Países Bajos. Hasta el momento, el avión continúa en territorio canario superando las previsiones iniciales de despegue.

Tensión política por el crucero

Este incidente sanitario se produce en un contexto de máxima tensión entre el Gobierno de España y el Ejecutivo Regional canario. La decisión de Madrid de acceder a la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para trasladar el crucero 'MV Hondius' —con 146 personas a bordo— al puerto de Santa Cruz de Tenerife ha chocado frontalmente con la oposición de la comunidad autónoma.

El riesgo de propagación del hantavirus, una enfermedad que puede causar síndromes pulmonares y renales graves, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de las islas, que cuestionan la seguridad de las maniobras coordinadas desde el Ejecutivo Central.

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