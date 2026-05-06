El posible atraque en Canarias de un crucero con casos confirmados de hantavirus ha encendido las alarmas sanitarias. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya se han registrado al menos 7 contagios y 3 fallecidos, con varios pacientes en estado grave. Aunque el mensaje oficial insiste en que "no hay necesidad de pánico", los datos técnicos invitan a una lectura mucho más prudente.

El propio Ministerio de Sanidad, en su informe de situación del 5 de mayo de 2026, confirma la gravedad clínica de los casos detectados: pacientes con distrés respiratorio severo, neumonía y evolución rápida hacia el fallecimiento. La cronología es especialmente inquietante: síntomas leves iniciales seguidos de deterioro acelerado, un patrón típico del síndrome pulmonar por hantavirus (SPH).

Además, el barco transporta 147 personas de 23 nacionalidades, incluidos 14 españoles. La decisión sobre su desembarco sigue pendiente. Y ahí es donde surge la gran pregunta: ¿está España asumiendo un riesgo innecesario?

El dato clave: posible transmisión persona a persona

La OMS ha reconocido que podría haberse producido contagio entre personas, algo "poco común" pero documentado en un tipo concreto de hantavirus: el virus Andes (ANDV), endémico de Argentina y Chile, precisamente de donde partió el crucero.

Esto no es un detalle menor. El informe del Ministerio también recoge que la transmisión interhumana se ha documentado en cadenas cortas y brotes en Argentina asociados al virus Andes.

Y aquí entra en juego la evidencia científica de alto nivel. Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine documentó un brote en Argentina con 34 infecciones y 11 muertes, donde se confirmó transmisión persona a persona sostenida. En ese brote:

El número reproductivo (R) llegó a superar 2,12 antes de medidas de control

Se produjeron eventos de superpropagación en reuniones sociales

La transmisión ocurrió incluso en fases tempranas de síntomas

Esto desmonta la idea de que el hantavirus no se transmite entre humanos. No todos lo hacen, pero el virus Andes sí puede hacerlo.

¿En qué se diferencia del hantavirus europeo?

En Europa, los hantavirus más comunes (como Puumala o Dobrava) producen formas generalmente más leves, con afectación renal (fiebre hemorrágica con síndrome renal).

Sin embargo, el virus Andes pertenece a otra categoría:

Provoca síndrome cardiopulmonar grave

Tiene tasas de letalidad de hasta el 40-50% en algunos brotes

Puede transmitirse entre humanos en condiciones de contacto estrecho

El informe del Ministerio confirma que el cuadro clínico observado en el crucero es compatible con esta forma pulmonar grave.

En otras palabras: no estamos ante el hantavirus "habitual" europeo, sino ante un posible virus importado más agresivo y con capacidad de transmisión interpersonal.

El gran vacío: ¿dónde está la secuenciación?

A día de hoy, no se han hecho públicos datos clave:

¿Qué cepa exacta está circulando?

¿Se trata realmente del virus Andes?

¿Existe alguna mutación relevante?

El propio informe oficial reconoce que se están realizando pruebas de laboratorio y caracterización del virus, pero no ofrece resultados.

Esto es crítico. En el estudio del NEJM, la secuenciación genómica permitió reconstruir la cadena de transmisión y entender el comportamiento del virus. Sin esa información, España estaría tomando decisiones a ciegas.

Porque no es lo mismo un ANDV clásico que una variante con cambios en transmisibilidad o virulencia.

¿Riesgo bajo? El precedente de Fernando Simón

Fernando Simón ha declarado que "A priori, sin nuevos casos no hay riesgo"y que el sistema sanitario está preparado. Un mensaje que recuerda inevitablemente a febrero de 2020, cuando aseguró que España no tendría "España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado" de coronavirus.

El resultado es conocido.

Aquella valoración quedó rápidamente superada por la realidad epidemiológica. Semanas después, España se convertía en uno de los países más afectados del mundo, con una expansión descontrolada del virus, hospitales saturados y decenas de miles de fallecidos.

El paralelismo no implica que estemos ante una situación idéntica, pero sí plantea una cuestión de fondo: el riesgo no reside únicamente en lo que se sabe, sino en lo que aún no se ha caracterizado.

Decisión política vs. prudencia científica

El Ministerio de Sanidad sostiene que el riesgo para España es "muy bajo". Pero esa evaluación parte de supuestos que aún no están confirmados:

Que no hay transmisión sostenida

Que el virus no ha mutado

Que los casos están contenidos

Sin secuenciación, sin identificación definitiva de cepa y con indicios de transmisión humana, estas premisas son, como mínimo, discutibles.

Un riesgo innecesario

Aceptar el atraque del crucero sin información completa supone asumir un riesgo que podría evitarse. La historia reciente ha demostrado que los virus emergentes no entienden de fronteras… ni de mensajes tranquilizadores.

La experiencia de 2020 dejó una lección clara en epidemiología: subestimar un patógeno emergente en sus fases iniciales es uno de los errores más costosos en salud pública. Y no porque siempre vaya a producirse un escenario catastrófico, sino porque las decisiones tempranas condicionan la capacidad de respuesta posterior.

La pregunta no es si hay que alarmarse.

La pregunta es: ¿por qué tomar decisiones críticas sin conocer exactamente qué virus tenemos delante?