El Instituto Coordenadas señala que el Ministerio de Sanidad retrasa y restringe el acceso a medicamentos innovadores

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) señala en un análisis elaborado sobre el acceso a la innovación terapéutica que el sistema español de acceso a medicamentos innovadores presenta un retraso estructural significativo respecto a los estándares europeos.

El ICGEA indica que el tiempo medio desde la aprobación por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) hasta su financiación efectiva en el Sistema Nacional de Salud se sitúa en torno a los 600 días, muy por encima de los 180 días establecidos como referencia en la Unión Europea.

Añade que esta diferencia sitúa a España en una posición claramente desfavorable frente a países como Alemania, Francia o Dinamarca, donde los pacientes acceden a las nuevas terapias en plazos sustancialmente más cortos, donde en determinadas patologías más de un año puede arrojar situaciones irreversibles

Asimismo, sostiene que "desde el nombramiento de la ministra Mónica García se agravó esta brecha de forma exponencial" y agrega que, aunque se han producido mejoras puntuales en procedimientos administrativos, "los datos consolidados siguen reflejando demoras prolongadas en la incorporación de innovación terapéutica. Como consecuencia, los pacientes españoles acceden a tratamientos avanzados con uno o incluso dos años de retraso respecto a otros ciudadanos europeos".

Según el Instituto Coordenadas, a pesar de que España termina financiando una parte relevante de los medicamentos aprobados en Europa "—en torno al 65% – 70% según distintos informes—", este dato "oculta una limitación clave: más de la mitad de estos fármacos llegan con restricciones de uso".

Restricciones que afectan a criterios clínicos

"Estas restricciones afectan a criterios clínicos, subgrupos de pacientes, líneas de tratamiento o condiciones hospitalarias, reduciendo de facto el acceso real. En comparación, países como Alemania presentan niveles de restricción prácticamente inexistentes, mientras que en España se han convertido en un mecanismo habitual de control del gasto farmacéutico. El resultado es que muchos medicamentos están disponibles solo para una fracción de los pacientes que, según la autorización europea, podrían beneficiarse de ellos", afirma.

Continúa apuntando que "junto a los retrasos y restricciones, se han producido rechazos explícitos de financiación de medicamentos innovadores ya aprobados en la Unión Europea. Casos recientes incluyen terapias para el Alzheimer en fases iniciales, tratamientos oncológicos avanzados o medicamentos dirigidos a enfermedades raras y pediátricas. El impacto de estas decisiones es especialmente relevante en áreas con alta carga de enfermedad. En España, cientos de miles de pacientes conviven con Alzheimer, millones están afectados directa o indirectamente por el cáncer, y aproximadamente tres millones padecen enfermedades raras. En estos colectivos, el acceso temprano a terapias innovadoras puede ser determinante en la evolución clínica y la calidad de vida".

Los medicamentos huérfanos, relata, constituyen la categoría más afectada, con una proporción significativa sin financiación o con demoras superiores a tres años. Esta situación contrasta con países de referencia de la Unión Europea, donde el acceso es más rápido y amplio.

"El conjunto de retrasos, restricciones y rechazos configura un escenario de desigualdad efectiva entre pacientes españoles y europeos. Aunque el sistema español no bloquea de forma generalizada la innovación, sí establece barreras temporales y criterios clínicos que limitan su impacto real", sostiene.

Retrasos en la incorporación de medicamentos

"Bajo la responsabilidad del Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, el modelo actual prioriza el control del gasto y la evaluación económica sobre la indicación terapéutica lo que tiene como consecuencia una incorporación más lenta y restrictiva de las nuevas terapias. Esta orientación, si bien responde a criterios económicos, genera una brecha de acceso que sitúa a los pacientes españoles en una posición de desventaja relativa dentro de la Unión Europea. En términos prácticos, esto se traduce en una forma de desigualdad farmacéutica: los ciudadanos españoles acceden más tarde, y o en condiciones más limitadas, a tratamientos que ya están disponibles para otros ciudadanos europeos. La corrección de esta brecha constituye uno de los principales retos del sistema sanitario en materia de innovación terapéutica", continúa.

"España no puede permitirse consolidar un modelo en el que la innovación terapéutica llegue tarde o de forma restringida. El acceso equitativo y en tiempo a los medicamentos innovadores es un elemento esencial de calidad asistencial y de cohesión social que incide especialmente a las clases con menos capacidad material. La actual situación genera una brecha inaceptable con Europa y exige una revisión profunda de los procesos de evaluación y financiación para garantizar que los pacientes españoles no queden atrás", señaló Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del ICGEA.