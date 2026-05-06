Envían un experto a un buque por el hantavirus: "Aún existen muchas incógnitas"

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha decidido intervenir de forma directa ante la aparición de un brote infeccioso en alta mar. Para ello, ha enviado a un experto del Grupo de Trabajo de Salud de la Unión Europea al buque afectado por el virus Andes (ANDV), una variante de hantavirus, con el objetivo de investigar la situación sobre el terreno y coordinar la respuesta sanitaria junto a los países comunitarios implicados.

La directora de la agencia europea, la doctora Pamela Rendi-Wagner, ha justificado la decisión señalando que "aún existen muchas incógnitas" sobre este episodio epidemiológico. Por ello, subraya que resulta fundamental adoptar un enfoque preventivo en esta fase inicial para "reducir la probabilidad de una mayor transmisión". El experto desplazado se encuentra ya a bordo del barco recopilando información clínica y ambiental para orientar las posteriores decisiones de salud pública.

Dada la escasa información epidemiológica disponible en este momento y el largo período de incubación que caracteriza a este virus, el ECDC ha recomendado extremar las precauciones de forma estricta. Entre las acciones inmediatas destaca la necesidad de llevar a cabo una evacuación médica tanto de los pasajeros que hayan comenzado a desarrollar síntomas como de los miembros de la tripulación afectada. De hecho, el organismo europeo considera que todas las personas a bordo son contactos estrechos debido a la naturaleza cerrada del entorno naval y al constante uso de áreas sociales compartidas.

A pesar de las lógicas alarmas que puede despertar un episodio de esta naturaleza, las autoridades comunitarias han lanzado un mensaje de contundente tranquilidad. En un comunicado oficial, el Centro insiste en que el riesgo para la población general en Europa sigue siendo muy bajo. La institución sanitaria descarta por completo una transmisión generalizada en el continente, ya que la propagación interpersonal de este patógeno requiere un contacto muy estrecho prolongado en el tiempo y no se produce con facilidad en condiciones normales.

Las primeras hipótesis de los investigadores sanitarios sobre el origen del foco apuntan a Sudamérica. El organismo europeo sostiene que algunos viajeros pudieron exponerse al patógeno de forma accidental durante su estancia previa en Argentina, país donde esta variante del virus es endémica. Posteriormente, estos individuos habrían introducido la infección en el crucero de forma asintomática. Además, Europa cuenta con la clara ventaja de que el reservorio natural del patógeno —una especie específica de roedor silvestre— no habita en territorio europeo, lo que imposibilita un contagio de origen animal en los países de la Unión.

Finalmente, los protocolos establecidos para el momento del desembarque definitivo exigen la realización sistemática de pruebas diagnósticas a quienes presenten cualquier cuadro sintomático, ya sea mediante técnicas de serología o PCR. No obstante, las autoridades médicas advierten de que un resultado negativo inicial no descarta por completo la infección latente, por lo que se mantendrá un seguimiento posterior prolongado para garantizar el control absoluto de la situación y la seguridad ciudadana.