¿Hay que preocuparse? Diferencias y similitudes entre el covid-19 y el hantavirus

El brote de hantavirus en un crucero de lujo que inició su travesía el pasado 20 de marzo desde la terminal portuaria de Ushuaia, en la zona más austral de Argentina, y que ha provocado ya la muerte de tres personas, y la intervención este martes de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad de infausta memoria para todos los españoles, restando importancia al brote, más que tranquilizar lo que ha hecho es poner en alerta a la población.

¿Qué es el hantavirus? Los hantavirus son un grupo de más de veinte especies de virus pertenecientes a la familia Bunyaviridae, pero a diferencia de muchos otros virus de esta familia, no se transmiten a través de insectos, sino de roedores infectados, según explica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Se trata de un virus zoonótico, es decir, transmisible de animales a humanos, entre quienes puede causar enfermedades graves, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 % y el 15 %, o incluso más, dependiendo de la especie viral. La familia del virus se divide en dos grandes grupos según su origen geográfico: los del "Viejo Mundo" –Europa y Asia– y los del "Nuevo Mundo" –América–. ¿Cómo se transmiten los hantavirus? Los hantavirus se transmiten principalmente por contacto con excreciones de roedores infectados –orina, heces o saliva– o a través de sus mordeduras, aunque este último supuesto es más raro. Estos animales actúan como reservorio natural del virus. Una de las vías más frecuentes es la inhalación de aerosoles o polvo contaminado con material infeccioso. Entre roedores, el contagio ocurre por mordeduras o arañazos. Aunque la transmisión entre personas es muy poco frecuente, la enfermedad puede ser severa y la recuperación prolongarse durante semanas o incluso meses. La OMSA considera que un riesgo importante proviene de los animales domésticos. ¿Qué síntomas causa y qué tipo de pronóstico tiene? En humanos, los hantavirus pertenecientes al grupo del "Viejo Mundo" suelen provocar una enfermedad conocida como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. En caso del segundo grupo –Nuevo Mundo–, la persona infectada sufre síndrome pulmonar por hantavirus, que comienza con síntomas no específicos y puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria. No obstante, ambas enfermedades pueden solaparse y afectar a varios órganos. En humanos, la infección puede confundirse con otras enfermedades como neumonías virales o bacterianas, otras fiebres hemorrágicas virales, y otras patologías. Los síntomas iniciales, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y fatiga, también se confunden fácilmente con los de la gripe, recuerdan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Diagnosticar el hantavirus en una persona que ha sido infectada menos de 72 horas antes es difícil y en ese caso se repite el análisis 72 horas después del inicio de los síntomas. Leer más

Por ello resulta adecuado señalar cuáles son, sobre el papel, las diferencias y las similitudes más destacadas entre el hantavirus y el covid-19. Aunque ambos son virus respiratorios y ambos han causado preocupación en la salud pública, el hantavirus y el covid-19 (SARS-CoV-2) tienen naturalezas y comportamientos muy distintos.

Diferencias clave

En cuanto a las diferencias clave, la transmisión del virus en el covid-19, de la familia Coronaviridae, se produce de persona a persona por gotículas o aerosoles, mientras que en el hantavirus, de la familia Hantaviridae, la transmisión principal se produce de animales a personas a través de heces u orina de roedores. En cuanto a la contagiosidad, en el covid-19 es muy alta y se propaga rápidamente en comunidades, mientras que en el hantavirus el contagio entre humanos es extremadamente raro. El reservorio del virus en el covid es el hombre y algunos animales, y en el hantavirus son los roedores silvestres, entre otros el ratón colilargo. La letalidad en el covid-19 es variable (entre el 1 y el 3%, según variantes) mientras que la letalidad del hantavirus es muy alta: entre el 30% y el 40%. Por último, la prevención frente al covid-19 son las vacunas, mascarillas y ventilación, y frente al hantavirus, el control de roedores y la limpieza de zonas cerradas.

Similitudes

En cuanto a las similitudes más destacables, ambos virus comparten ciertos rasgos clínicos, como los síntomas iniciales: ambos comienzan con un cuadro similar a una gripe fuerte, que cursa con fiebre, dolores musculares (mialgia), dolor de cabeza y fatiga.

En sus evoluciones más graves, ambos atacan los pulmones. El hantavirus causa el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), mientras que el covid-19 puede derivar en una neumonía bilateral severa. En etapas avanzadas, ambos pueden provocar una caída drástica del oxígeno, requiriendo asistencia respiratoria mecánica. Y también ambos pueden desencadenar una respuesta inmune excesiva en el cuerpo que puede dañar órganos sanos.

Lo que hay que tener en cuenta

La diferencia fundamental entre ambos virus —y la más importante a la hora de valorar la peligrosidad del brote para la población general—, es el mecanismo de contagio. El covid-19 es una enfermedad social que se transmite al hablar, toser o respirar cerca de alguien. El hantavirus, en cambio, se contrae principalmente al inhalar el polvo contaminado por la saliva, orina o excrementos de ratones infectados, algo común en zonas rurales, galpones o cabañas que han estado cerradas.

En cuanto al ritmo de contagio y periodo de incubación, el covid-19 tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días, y las personas asintomáticas pueden contagiar a cientos, lo que era un auténtico problema para controlar la expansión de la pandemia. En el hantavirus, la incubación puede ser más larga, hasta 45 días. Pero no hay "brotes masivos" en ciudades porque el virus no suele saltar de un humano a otro —con la excepción de la cepa Andes en el sur de Argentina y Chile, donde se han documentado casos aislados de transmisión interhumana—. Es decir: el contagio de asintomáticos en el hantavirus es muy raro, precisamente porque el contagio no suele saltar de un humano a otro, ya que el hantavirus es una zoonosis. Sólo con la ya citada cepa Andes el contagio se produce solo por contacto estrecho y prolongado con alguien que ya tiene síntomas claros: tos, fiebre, secreciones...

Por último, tras la pandemia de covid-19 existen ya vacunas eficaces que han reducido drásticamente la mortalidad por este virus. Sin embargo, para el hantavirus no existe ni vacuna ni tratamiento antiviral específico, por lo que la enfermedad se enfrenta mediante soporte en terapia intensiva, es decir, todas aquellas medidas médicas que mantienen las funciones vitales de un paciente cuando sus propios órganos —pulmones, corazón, riñones...— no pueden hacerlo por sí mismos. En el caso del hantavirus, estas medidas van desde oxigenoterapia de alto flujo, ventilación mecánica —respiradores—, drogas vasoactivas, diálisis o hemofiltración, etc.

Vistas las similitudes y las diferencias entre el covid y el hantavirus, y las predicciones, por llamarlas de alguna forma, de Fernando Simón con el covid-19, la pregunta es si hay que estar o no preocupados por el brote de hantavirus en el crucero de lujo MH Hondius.

De momento, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha decidido plantar cara a Pedro Sánchez, y negarse a que el crucero entre en las islas y exige una reunión urgente.