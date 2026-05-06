Hospitalizado en Suiza un pasajero que viajó en el Hondius tras dar positivo en hantavirus

Un hombre que viajó como pasajero en el crucero MV Hondius, escenario de un brote de hantavirus en el Atlántico, ha sido hospitalizado en Zúrich tras dar positivo por este patógeno, según han informado las autoridades sanitarias suizas.

El paciente permanece ingresado en el Hospital Universitario de Zúrich, donde ha sido aislado como medida de precaución. Tal y como recoge EFE, los análisis han confirmado que el virus corresponde a la cepa Andes, una variante originaria de América del Sur que también ha sido identificada en otros casos vinculados al mismo buque. Además, esta cepa es la única de la que se ha documentado transmisión entre humanos, según un laboratorio colaborador de la Organización Mundial de la Salud.

Escala en Canarias bajo control sanitario

El brote, que se ha cobrado al menos tres vidas, sigue bajo investigación. En este contexto, España ha autorizado que el barco haga escala en Canarias para gestionar la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional.

Las autoridades investigan el origen del brote y, entre las hipótesis que se manejan, cobra peso la posibilidad de una transmisión de persona a persona, aunque la OMS también apunta a que los primeros contagios pudieron producirse fuera del barco. La directora de Preparación y Prevención de Epidemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, explicó que "es un barco de expedición y muchas de las personas a bordo practicaban la observación de aves y otras actividades relacionadas con la fauna silvestre. Por lo tanto, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco y luego se incorporaron".

Investigación sobre el origen del brote

Según detalla EFE, los expertos manejan varias posibilidades sobre el foco inicial: que los primeros contagios se produjeran en Argentina antes del embarque o en algunas de las islas visitadas durante la ruta, como Georgia del Sur, Santa Elena o Ascensión, territorios con presencia de roedores silvestres, principales transmisores del virus.

En esta línea, Van Kerkhove señaló también que los dos primeros fallecidos habían embarcado en Argentina y que, dado que el periodo de incubación puede oscilar entre una y seis semanas, "es probable que se infectaran antes de subir al barco". Algunos pasajeros, añadió, habían pasado días previos en zonas como la Patagonia, donde habitan roedores portadores del virus.

No obstante, las autoridades sanitarias no descartan la transmisión entre personas en espacios de convivencia estrecha, como camarotes compartidos. A pesar de ello, Suiza insiste en que este tipo de contagio requiere contacto cercano, por lo que considera poco probable que se registren nuevos casos en el país y descarta riesgos para la población general.

El contexto internacional también añade preocupación. Argentina atraviesa un incremento de casos, con 41 confirmados en lo que va de 2026, una cifra que, según datos citados por EFE, sitúa la circulación del virus por encima de los niveles habituales del brote.