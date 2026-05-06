La historia del hantavirus a través de sus brotes más importantes

A lo largo de la historia, el hantavirus se ha manifestado principalmente de dos formas: una que afecta a los riñones (HFRS), en Europa y Asia, y otra que ataca a los pulmones (HPS) en América. Los brotes más importantes de este virus que han quedado documentados son los siguientes.

¿Qué es el hantavirus? Los hantavirus son un grupo de más de veinte especies de virus pertenecientes a la familia Bunyaviridae, pero a diferencia de muchos otros virus de esta familia, no se transmiten a través de insectos, sino de roedores infectados, según explica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Se trata de un virus zoonótico, es decir, transmisible de animales a humanos, entre quienes puede causar enfermedades graves, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 % y el 15 %, o incluso más, dependiendo de la especie viral. La familia del virus se divide en dos grandes grupos según su origen geográfico: los del "Viejo Mundo" –Europa y Asia– y los del "Nuevo Mundo" –América–. ¿Cómo se transmiten los hantavirus? Los hantavirus se transmiten principalmente por contacto con excreciones de roedores infectados –orina, heces o saliva– o a través de sus mordeduras, aunque este último supuesto es más raro. Estos animales actúan como reservorio natural del virus. Una de las vías más frecuentes es la inhalación de aerosoles o polvo contaminado con material infeccioso. Entre roedores, el contagio ocurre por mordeduras o arañazos. Aunque la transmisión entre personas es muy poco frecuente, la enfermedad puede ser severa y la recuperación prolongarse durante semanas o incluso meses. La OMSA considera que un riesgo importante proviene de los animales domésticos. ¿Qué síntomas causa y qué tipo de pronóstico tiene? En humanos, los hantavirus pertenecientes al grupo del "Viejo Mundo" suelen provocar una enfermedad conocida como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. En caso del segundo grupo –Nuevo Mundo–, la persona infectada sufre síndrome pulmonar por hantavirus, que comienza con síntomas no específicos y puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria. No obstante, ambas enfermedades pueden solaparse y afectar a varios órganos. En humanos, la infección puede confundirse con otras enfermedades como neumonías virales o bacterianas, otras fiebres hemorrágicas virales, y otras patologías. Los síntomas iniciales, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y fatiga, también se confunden fácilmente con los de la gripe, recuerdan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Diagnosticar el hantavirus en una persona que ha sido infectada menos de 72 horas antes es difícil y en ese caso se repite el análisis 72 horas después del inicio de los síntomas. Leer más

Brote de la Guerra de Corea (1950-1953)

Fue el primer gran evento de este virus documentado a nivel mundial. Más de 3.000 soldados de Naciones Unidas enfermaron en 1951 de lo que entonces se llamó Fiebre Hemorrágica de Corea. Los síntomas que presentaban los afectados eran insuficiencia renal y hemorragias internas, pero durante años no se supo qué provocó la enfermedad.

Hubo que esperar 28 años, y no fue hasta 1978 cuando fue aislado el virus del ratón de campo rayado, bautizándolo como virus Hantaan, por el río Hantaan, en Corea del Sur, donde se originó el estudio.

Brote de "Four Corners", EEUU (1993)

Antes de 1990 se creía que los hantavirus estaban restringidos a Asia y Europa, pero en 1993 apareció un brote infeccioso en EEUU que cambió esta percepción. El brote se produjo en la región donde se unen Nuevo México, Arizona, Colorado y Utah y llevó al descubrimiento del HPS (Síndrome Pulmonar por Hantavirus) en el Nuevo Mundo.

La alerta se produjo por la muerte de jóvenes previamente sanos que presentaban una acumulación súbita de líquido en los pulmones. Posteriormente se descubrió que el denominado inicialmente Virus Sin Nombre lo transmitía el ratón ciervo. Este brote cambió los protocolos de salud pública en toda América.

Brote de Yosemite, en California (2012)

El foco se localizó en el área de Curry Village, dentro del Parque Nacional Yosemite (California) y el problema no estuvo en los senderos, sino en las cabañas de lona, que tenían un diseño de doble pared. En el espacio entre esas paredes anidaron los ratones ciervo, y los turistas que durmieron allí inhalaron el aire contaminado con el virus que los ratones habían dejado en los materiales de aislamiento. Se confirmaron 10 casos y 3 fallecidos, es decir, una tasa de letalidad del 30%.

Como Yosemite recibe visitantes de todo el mundo, el CDC —Centros para el Control de Enfermedades— tuvo que rastrear y enviar advertencias a más de 10.000 personas de diversos países que se habían hospedado en esas cabañas durante el verano.

El brote de Yosemite obligó a rediseñar las cabañas del parque, que fueron desmanteladas para impedir que los roedores pudieran esconderse entre la doble pared. Además, se establecieron nuevos protocolos de limpieza en zonas donde puede haber ratones, de forma que nunca se barra o aspire lugares con excrementos de ratón, sino que primero hay que desinfectar con lejía para mojar el polvo y que el virus no vuele.

Brote de Epuyén en Argentina (2018-2019)

Es uno de los brotes más estudiados y relevantes debido a su forma excepcional de contagio, pues fue el brote que confirmó científicamente que el virus Andes podía transmitirse de persona a persona. El brote tuvo 34 casos confirmados y provocó 11 muertes en la pequeña localidad de Epuyén, obligando a las autoridades a dictar el primer "aislamiento selectivo" de personas sanas que habían estado en contacto con enfermos, mucho antes de la pandemia de covid-19. Según un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, en este brote el número reproductivo llegó a superar 2,12 antes de medidas de control, se produjeron eventos de superpropagación en reuniones sociales y la transmisión ocurrió incluso en fases tempranas de síntomas, como recoge en Libertad Digital Ana Hernández.

Casos persistentes en China y Europa

Aunque no siempre se reportan como un brote único y repentino, la situación en Eurasia es masiva, con entre 10.000 y 15.000 casos anuales de fiebre hemorrágica con síndrome renal registrados sólo en China, siendo el país con la mayor carga de la enfermedad en el mundo.

En cuanto a Europa, en Alemania y Escandinavia suele haber picos periódicos de casos, como en Baviera en 2025, vinculados a explosiones en la población de ratones de campo (topillos) que causan miles de infecciones leves pero significativas.