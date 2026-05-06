La Policía Nacional distribuye un protocolo preventivo ante riesgo bajo de contagio por hantavirus

La Policía Nacional ha distribuido un protocolo interno de prevención ante un riesgo de contagio asociado al hantavirus que, según el propio cuerpo policial, se considera "bajo y fundamentalmente ambiental". El documento recoge recomendaciones de protección para agentes que pudieran verse expuestos y detalla las principales vías de transmisión, así como el contexto sanitario en el que se ha activado esta medida preventiva.

El protocolo se ha difundido coincidiendo con la decisión del Gobierno de activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil en relación con el barco MH Hondius, procedente de Argentina, que tiene previsto su atraque en un puerto de las Islas Canarias. Parte de los pasajeros serán trasladados a España para su atención sanitaria, mientras que el resto permanecerá a bordo a la espera de repatriación.

Activación preventiva y contexto operativo

Según el documento interno del Área de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales, la difusión de estas medidas responde a la necesidad de reforzar la seguridad en posibles intervenciones policiales vinculadas a la gestión del dispositivo sanitario y logístico asociado al buque.

En el operativo previsto, los 14 ciudadanos españoles serán trasladados en un avión militar al Hospital Gómez Ulla de Madrid, mientras que el resto de pasajeros permanecerá en el crucero hasta su posterior repatriación a sus países de origen. Este escenario ha motivado la actualización de recomendaciones internas para los agentes implicados en tareas de coordinación o apoyo.

Medidas de protección recomendadas

El protocolo indica el uso de equipos de protección individual en caso de exposición potencial. Entre las medidas figuran el empleo de mascarillas, guantes y monos desechables cuando exista contacto con posibles fuentes de contagio.

Además, se recomienda protección ocular en situaciones con presencia de polvo o partículas en suspensión, así como la ventilación de espacios cerrados antes de su acceso. El documento subraya también la importancia de evitar la generación de polvo, al considerarse una de las principales vías de dispersión del patógeno.

En este sentido, se aconseja el uso de mascarillas de alta eficacia tipo FFP2 o FFP3 cuando las condiciones ambientales lo requieran, especialmente en espacios potencialmente contaminados.

Riesgo bajo y vías de transmisión

El texto interno señala que el riesgo asociado al hantavirus en el ámbito policial es actualmente bajo y de carácter ambiental. La principal vía de exposición se produce por la inhalación de partículas contaminadas procedentes de excreciones de roedores.

El documento recuerda que no existe vacuna ni tratamiento específico, por lo que la prevención es el principal instrumento de control. Asimismo, se insiste en que el periodo de incubación suele oscilar entre una y tres semanas, lo que dificulta la detección temprana en algunos casos.

También se advierte de la existencia de infecciones asintomáticas o con cuadros leves, lo que puede dificultar la identificación inicial de la enfermedad en determinados pacientes.

Síntomas y seguimiento sanitario

En los casos sintomáticos, el hantavirus puede presentar un cuadro similar al gripal. Entre los síntomas descritos se incluyen fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas, náuseas y vómitos, además de posibles molestias abdominales y diarrea.

El protocolo insiste en la necesidad de mantener la vigilancia ante cualquier sintomatología compatible en contextos de posible exposición, especialmente en intervenciones en entornos naturales o instalaciones con presencia de roedores.