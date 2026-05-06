Los dos primeros fallecidos 'se subieron al barco en Argentina': la principal hipótesis de la OMS

Después de que España haya aceptado que el crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus haga escala en Canarias para gestionar la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional, las autoridades investigan el origen del brote y ya se apunta como principal hipótesis a una transmisión de persona a persona.

La directora del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la Organización Mundial de la Salud, Maria Van Kerkhove, explicó en una rueda de prensa el martes que "es un barco de expedición y muchas de las personas a bordo practicaban la observación de aves y otras actividades relacionadas con la fauna silvestre. Por lo tanto, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco y luego se incorporaron".

EFE subraya que los expertos manejan dos hipótesis principales sobre dónde ocurrieron los primeros contagios: que el contagio inicial ocurriera en territorio argentino antes del embarque, o que los pasajeros contrajeran el virus en las remotas islas visitadas durante la travesía, tales como Georgia del Sur, Santa Elena o Ascensión, donde existen poblaciones significativas de roedores silvestres, principales transmisores de la enfermedad a través de la inhalación de partículas virales.

Conviene destacar que Argentina atraviesa una situación sanitaria complicada tras constatarse que, en la actual temporada epidemiológica, el hantavirus está circulando "por encima del nivel del brote". De acuerdo con un informe al que ha tenido acceso la agencia EFE, el Ministerio de Salud del país ha confirmado 41 casos en lo que va de 2026, lo que ratifica una tendencia al alza que preocupa a las autoridades regionales y organismos internacionales de salud.

Van Kerkhove explicó el lunes en rueda de prensa que los dos primeros fallecidos embarcaron en Argentina y, teniendo en cuenta que el periodo de incubación del virus puede variar entre una y seis semanas, es probable que se infectaran antes de subir al barco, posiblemente durante alguna actividad en tierra, y después se incorporaran a la tripulación.

Según la directora de Prevención de Epidemias de la OMS, antes de embarcar en Ushuaia, varios pasajeros pasaron unos días en la isla y participaron en actividades en la Patagonia, una zona donde habitan roedores portadores del hantavirus. No obstante, como hemos resaltado anteriormente, también se contempla la posibilidad de transmisión entre personas cercanas, como parejas o compañeros de camarote.