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Salud

Mónica García se escuda en la OMS por el traslado del barco con hantavirus: "Nos pidió que fuera a las Islas Canarias"

Más de 140 personas viajan a bordo del buque afectado, con 14 ciudadanos españoles entre los pasajeros.

Más de 140 personas viajan a bordo del buque afectado, con 14 ciudadanos españoles entre los pasajeros.
La ministra de Sanidad, Mónica García durante la rueda de prensa tras la reunión de seguimiento para atender la solicitud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | EFE

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este miércoles la decisión del Gobierno de autorizar la llegada del buque MV Hondius al puerto de Granadilla, en Tenerife, tras un brote de hantavirus a bordo.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son un grupo de más de veinte especies de virus pertenecientes a la familia Bunyaviridae, pero a diferencia de muchos otros virus de esta familia, no se transmiten a través de insectos, sino de roedores infectados, según explica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Se trata de un virus zoonótico, es decir, transmisible de animales a humanos, entre quienes puede causar enfermedades graves, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 % y el 15 %, o incluso más, dependiendo de la especie viral. La familia del virus se divide en dos grandes grupos según su origen geográfico: los del "Viejo Mundo" –Europa y Asia– y los del "Nuevo Mundo" –América–.

¿Cómo se transmiten los hantavirus?

Los hantavirus se transmiten principalmente por contacto con excreciones de roedores infectados –orina, heces o saliva– o a través de sus mordeduras, aunque este último supuesto es más raro. Estos animales actúan como reservorio natural del virus.

Una de las vías más frecuentes es la inhalación de aerosoles o polvo contaminado con material infeccioso. Entre roedores, el contagio ocurre por mordeduras o arañazos.

Aunque la transmisión entre personas es muy poco frecuente, la enfermedad puede ser severa y la recuperación prolongarse durante semanas o incluso meses. La OMSA considera que un riesgo importante proviene de los animales domésticos.

¿Qué síntomas causa y qué tipo de pronóstico tiene?

En humanos, los hantavirus pertenecientes al grupo del "Viejo Mundo" suelen provocar una enfermedad conocida como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. En caso del segundo grupo –Nuevo Mundo–, la persona infectada sufre síndrome pulmonar por hantavirus, que comienza con síntomas no específicos y puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria. No obstante, ambas enfermedades pueden solaparse y afectar a varios órganos.

En humanos, la infección puede confundirse con otras enfermedades como neumonías virales o bacterianas, otras fiebres hemorrágicas virales, y otras patologías.

Los síntomas iniciales, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y fatiga, también se confunden fácilmente con los de la gripe, recuerdan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Diagnosticar el hantavirus en una persona que ha sido infectada menos de 72 horas antes es difícil y en ese caso se repite el análisis 72 horas después del inicio de los síntomas.

El barco, que se encuentra actualmente fondeado en Cabo Verde, tiene prevista su llegada a Canarias el próximo sábado 9 de mayo, según ha confirmado el Ejecutivo tras la exclusiva de Libertad Digital. A bordo viajan más de 140 personas, entre ellas 14 ciudadanos españoles, en una situación descrita como "emergencia sanitaria".

La titular de Sanidad ha rechazado las críticas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha acusado al Gobierno central de no informarle y de modificar el criterio inicial sobre el destino del buque. García ha insistido en que su departamento ha compartido toda la información disponible con las autoridades autonómicas.

"Hemos tenido comunicación permanente a todos los niveles para compartir la información, para evaluar riesgos y para coordinar la respuesta", ha afirmado la ministra, subrayando que ella misma ha hablado con Clavijo en las últimas horas y que los equipos técnicos han estado en contacto continuo.

Además, ha indicado que el Gobierno de Canarias estará invitado a participar en las reuniones que se celebren entre los países europeos con ciudadanos a bordo del barco, con el objetivo de coordinar los protocolos de repatriación.

Mónica García atribuye la responsabilidad a la OMS

El Ejecutivo central ha defendido que la decisión de trasladar el barco a Canarias responde a una petición expresa de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según ha explicado García, este organismo recomendó que el buque se dirigiera al puerto más cercano con capacidad para gestionar la situación en condiciones de seguridad.

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"La Organización Mundial de la Salud es la que nos determinó y la que nos pidió ayer que fuera a las Islas Canarias", ha señalado la ministra, en referencia al marco del Reglamento Sanitario Internacional.

En la misma línea se ha pronunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha afirmado que España dispone de las capacidades técnicas necesarias para hacer frente a una emergencia de estas características y que la elección responde a criterios sanitarios y operativos.

Rechazo de Canarias al traslado

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha mostrado su oposición a la llegada del buque a las islas y ha planteado como alternativa que las repatriaciones se realicen desde Cabo Verde, donde permanece el barco.

Clavijo ha criticado lo que considera un "cambio de criterio" por parte del Gobierno central y ha señalado directamente a la ministra de Sanidad por no haberle trasladado la información con antelación suficiente.

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