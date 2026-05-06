Mónica García se escuda en la OMS por el traslado del barco con hantavirus: "Nos pidió que fuera a las Islas Canarias"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este miércoles la decisión del Gobierno de autorizar la llegada del buque MV Hondius al puerto de Granadilla, en Tenerife, tras un brote de hantavirus a bordo.
El barco, que se encuentra actualmente fondeado en Cabo Verde, tiene prevista su llegada a Canarias el próximo sábado 9 de mayo, según ha confirmado el Ejecutivo tras la exclusiva de Libertad Digital. A bordo viajan más de 140 personas, entre ellas 14 ciudadanos españoles, en una situación descrita como "emergencia sanitaria".
La titular de Sanidad ha rechazado las críticas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha acusado al Gobierno central de no informarle y de modificar el criterio inicial sobre el destino del buque. García ha insistido en que su departamento ha compartido toda la información disponible con las autoridades autonómicas.
"Hemos tenido comunicación permanente a todos los niveles para compartir la información, para evaluar riesgos y para coordinar la respuesta", ha afirmado la ministra, subrayando que ella misma ha hablado con Clavijo en las últimas horas y que los equipos técnicos han estado en contacto continuo.
Además, ha indicado que el Gobierno de Canarias estará invitado a participar en las reuniones que se celebren entre los países europeos con ciudadanos a bordo del barco, con el objetivo de coordinar los protocolos de repatriación.
Mónica García atribuye la responsabilidad a la OMS
El Ejecutivo central ha defendido que la decisión de trasladar el barco a Canarias responde a una petición expresa de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según ha explicado García, este organismo recomendó que el buque se dirigiera al puerto más cercano con capacidad para gestionar la situación en condiciones de seguridad.
"La Organización Mundial de la Salud es la que nos determinó y la que nos pidió ayer que fuera a las Islas Canarias", ha señalado la ministra, en referencia al marco del Reglamento Sanitario Internacional.
En la misma línea se ha pronunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha afirmado que España dispone de las capacidades técnicas necesarias para hacer frente a una emergencia de estas características y que la elección responde a criterios sanitarios y operativos.
Rechazo de Canarias al traslado
El presidente canario, Fernando Clavijo, ha mostrado su oposición a la llegada del buque a las islas y ha planteado como alternativa que las repatriaciones se realicen desde Cabo Verde, donde permanece el barco.
Clavijo ha criticado lo que considera un "cambio de criterio" por parte del Gobierno central y ha señalado directamente a la ministra de Sanidad por no haberle trasladado la información con antelación suficiente.