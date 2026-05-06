No es solo alergia: lo que la primavera le está haciendo a su cuerpo

La primavera suele asociarse con días más largos, temperaturas agradables y una vida más activa al aire libre. Sin embargo, para el organismo humano, esta estación representa también un periodo de adaptación lleno de retos. Cambios en la luz, el clima y el entorno pueden desencadenar múltiples problemas de salud que, aunque comunes, no siempre se identifican a tiempo.

El aumento de polen en el ambiente convierte a la primavera en la temporada crítica para quienes padecen rinitis alérgica. Gramíneas, olivos y otras plantas liberan partículas que afectan a las vías respiratorias.

Los síntomas más habituales incluyen estornudos, congestión nasal, picor ocular y dificultad para respirar. En casos más severos, puede agravarse el asma.

Para reducir el impacto, los expertos recomiendan evitar salir en las horas de mayor concentración de polen, mantener las ventanas cerradas y utilizar gafas de sol o filtros de aire.

Fatiga primaveral: cuando el cuerpo no sigue el ritmo

Muchas personas experimentan cansancio, apatía o falta de concentración durante esta época. Se trata de la conocida astenia primaveral, un proceso de adaptación del organismo al cambio de estación.

El aumento de horas de luz altera el ritmo circadiano, afectando la producción de hormonas como la melatonina. El resultado: sueño irregular, menor energía e irritabilidad. Mantener rutinas estables de descanso, cuidar la alimentación y practicar ejercicio moderado son claves para superar este periodo.

Pero además, aparecen los problemas respiratorios y las infecciones. Los cambios bruscos de temperatura, tan habituales en primavera, pueden irritar las vías respiratorias y favorecer infecciones como faringitis o bronquitis.

Además, la combinación de polen y virus incrementa el riesgo de complicaciones en personas vulnerables. La hidratación, evitar contrastes térmicos y protegerse en ambientes cargados son medidas básicas de prevención.

La piel: más expuesta de lo que parece

Tras el invierno, la piel llega más sensible y con menor protección frente al sol. Aunque la temperatura sea suave, la radiación ultravioleta puede ser intensa y provocar quemaduras, irritaciones o brotes de eccema.

El uso de protección solar, la hidratación y evitar la exposición en horas centrales del día son fundamentales para prevenir daños que, además, son acumulativos.

Pero además, el aumento de temperatura favorece la proliferación de microorganismos en los alimentos, lo que incrementa el riesgo de infecciones digestivas. A esto se suman cambios en la dieta, con mayor consumo de productos frescos. Una correcta manipulación y conservación de los alimentos es clave para evitar problemas como intoxicaciones, gastritis o reflujo.

Tensión arterial y cambios climáticos

Las variaciones térmicas también pueden afectar a la presión arterial. Las personas con hipertensión deben prestar especial atención, ya que pueden producirse descompensaciones. Controlar la tensión con regularidad y mantener una buena hidratación ayuda a minimizar riesgos.

Además, la primavera puede desencadenar episodios de migraña debido a cambios en la presión atmosférica, la luz y la temperatura. El uso de gafas de sol, evitar cambios bruscos de clima y mantener una hidratación adecuada son medidas efectivas para prevenir crisis.

Insectos y riesgos invisibles

Con el aumento de temperaturas, proliferan insectos como mosquitos o garrapatas. Estos pueden actuar como vectores de enfermedades, especialmente en entornos naturales.

El uso de repelentes y ropa adecuada en actividades al aire libre reduce significativamente el riesgo de picaduras.

Salud mental y sueño

El cambio de estación también impacta en el estado de ánimo. Alteraciones del sueño, ansiedad o irritabilidad pueden aparecer debido al desajuste del reloj biológico.

Respetar horarios, exponerse a la luz natural de forma progresiva y evitar el uso excesivo de pantallas por la noche ayuda a estabilizar el organismo.

La primavera no solo transforma el paisaje, también pone a prueba nuestro equilibrio físico y mental. Reconocer estas señales y actuar a tiempo es clave para disfrutar de la estación sin que la salud se resienta. Porque, aunque el buen tiempo invite a relajarse, el cuerpo sigue necesitando atención y cuidado constante.