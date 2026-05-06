¿Resfriado o alergia? Claves para no confundirlos esta temporada

Aunque comparten estornudos y congestión, su origen y tratamiento son opuestos. Aprender a distinguirlos es vital para evitar el uso innecesario de antibióticos o fármacos ineficaces. Aunque a primera vista los síntomas parecen calcados, el cuerpo envía señales muy distintas dependiendo de si está luchando contra un virus o reaccionando a un agente externo como el polen.

La clave está en el "picor" y la fiebre

La diferencia más radical es la presencia de fiebre. Un catarro, al ser una infección vírica, puede venir acompañado de décimas de fiebre, malestar general y dolores musculares. La alergia, por el contrario, jamás produce fiebre.

Otro síntoma delatador es el picor. Si siente una necesidad constante de frotarse los ojos, la nariz o incluso el paladar, lo más probable es que su sistema inmunitario esté reaccionando a un alérgeno. En el resfriado común, el picor es anecdótico; lo que predomina es la irritación o el dolor de garganta.

Además el tiempo que persisten los síntomas es otra señal inequívoca. Mientras que el catarro suele remitir en un plazo de 7 a 10 días, la alergia no desaparece si no lo hace el estímulo, el polen, ácaros o pelo de animal.

El color del pañuelo no miente

Observar la mucosidad es, quizás, el método diagnóstico casero más efectivo. En un cuadro alérgico, la secreción es "acuosa": transparente, muy líquida y constante. En cambio, en un catarro, aunque la mucosidad empieza siendo clara, suele espesarse y adquirir tonalidades amarillentas o verdosas a medida que pasan los días.

Quercetina, el antihistamínico natural

Considerado el antihistamínico natural más potente, ayuda a estabilizar las células y reducir la liberación de histamina. La Quercetina es uno de los pigmentos (Bioflavonoides) que junto a otros pigmentos protegen los vegetales. Puede encontrarse en nuestra alimentación en cebollas moradas o rojas, en alcaparras, manzanas y especias como el cilantro, el eneldo, y otras.

A esta sustancia se atribuyen propiedades antioxidantes, antiinflamatorio, inmunomodulador y antialérgico natural ayuda en el cuidado de las vías respiratorias y en procesos inflamatorios donde media la alergia o reacciones inflamatorias a base de histamina y en el cuidado cardiovascular. Además, ayuda en el cuidado y la recuperación del esfuerzo físico después del ejercicio.

Vitanano Quercetin de MundoNatural, mejora la biodisponibilidad de este nutriente gracias a la tecnología liposomada aumentando su absorción y los efecto beneficiosos de la quercetina.