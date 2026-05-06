Un virólogo sobre el hantavirus: "Si no lo joden los políticos, durará semana y media"

El virólogo Raúl Ortiz de Lejarazu ha asegurado en La noche de Cuesta que el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius podría quedar controlado "en semana y media o dos semanas" siempre que no haya interferencias políticas en la gestión sanitaria. "Si no lo joden los políticos, perdón por el lenguaje tabernario, esto durará semana y media o dos semanas a lo máximo", ha afirmado en esRadio.

Piden que me moje: Este episodio del "crucero del #Hantan" durará aproximadamente 1,5-2 semanas más a lo sumo

Pasada la cuarentena, analizados pasajeros y tripulación, repuestos los menos graves, dejará de ser noticia…si los políticos no lo quieren aprovechar para meter la pata — R Ortiz de Lejarazu🦠🤧💉🧬🏉 (@DrLejarazu) May 6, 2026

Ortiz de Lejarazu ha explicado que ese plazo respondería al tiempo necesario para aplicar "una cuarentena blanda, con vigilancia de síntomas, con análisis a las personas cuarentenizadas". Además, ha señalado que posteriormente la naviera tendrá que aplicar medidas de desinfección en el barco al existir personas infectadas.

"La OMS no obliga a nadie"

Durante la entrevista, el especialista ha criticado el uso político que, a su juicio, suele producirse en este tipo de crisis sanitarias y ha rechazado que la Organización Mundial de la Salud tenga capacidad ejecutiva sobre los Estados.

"La OMS no obliga a nadie", ha afirmado de forma tajante, señalando que "la OMS emite recomendaciones con más fuerza científica o no científica", pero sin obligaciones.

En este sentido, ha cuestionado las declaraciones políticas que apelan a supuestas obligaciones impuestas por organismos internacionales y ha defendido que las decisiones de gestión corresponden exclusivamente a los gobiernos nacionales.

"Los políticos se ponen piedras donde no las hay"

Ortiz de Lejarazu ha advertido también de que el principal riesgo en este tipo de situaciones aparece cuando las administraciones convierten la gestión sanitaria en un conflicto competencial o político.

"Los políticos se ponen piedras donde no las hay", ha sostenido, alertando de que las discusiones sobre competencias o responsabilidades pueden perjudicar directamente a los pacientes. "Ahí el que sale perdiendo es el enfermo", añadió.

El virólogo ha defendido además que España dispone de capacidad suficiente para afrontar este tipo de episodios sanitarios y ha recordado que el virus "se conoce desde hace un montón de tiempo". "España es un país preparado y teníamos que estar orgullosos", ha afirmado

Críticas al alarmismo

Durante su intervención, Ortiz de Lejarazu también ha criticado el alarmismo generado en algunos debates públicos sobre la situación sanitaria. "Eso no va a ocurrir, como no ocurrió con el ébola", ha afirmado en referencia a algunos mensajes difundidos sobre posibles contagios descontrolados.

Además, ha lamentado que determinadas voces sin conocimientos especializados participen en el debate público sobre cuestiones epidemiológicas. "Yo estoy aquí como médico, como especialista en medicina preventiva, como microbiólogo clínico", ha reivindicado.