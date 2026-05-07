Alerta en la isla habitada más remota del mundo por el contacto con pasajeros del crucero del hantavirus

El MV Hondius zarpó el 20 de marzo desde Ushuaia (Argentina) y el 14 de abril, tras una parada en las Islas Georgias del Sur, atracó en Tristán de Acuña, en el Atlántico Sur, famosa por ser la isla habitada más remota del mundo. Para las alrededor de 250 personas que viven allí fue un acontecimiento, dando una calurosa bienvenida a los pasajeros y miembros de la tripulación del crucero en el que ya había al menos dos personas contagiadas de hantavirus.

El crucero paró en Tristán de Acuña dos días y los visitantes tuvieron contacto con la población local. Ahora, Philip Kendall, el administrador de la isla, ha confirmado que las autoridades están siguiendo de cerca el caso y ha pedido a sus habitantes que alerten ante cualquier síntoma.

La isla forma parte de un archipiélago británico con el mismo nombre compuesto por varias islas: la mayor, Tristán de Acuña, y las deshabitadas, Inaccesible y Ruiseñor. Junto con la isla de Diego Álvarez, todo el territorio se constituye como una dependencia de la isla de Santa Elena, el lugar habitado más cercano, situado a más de 2.000 km al norte.

Edimburgo de los Siete Mares, el asentamiento habitado de la isla

Su cualidad de remota hace que sea muy llamativa para los exploradores y Oceanwide Expeditions, propietaria del Hondius, ofrece excursiones en este lugar "muy especial" con "un volcán activo en el que vive gente, situado en medio del océano Atlántico Sur": "A menudo se dice que la isla es la habitada más remota del mundo, pero también es famosa por su cultura específica de Tristán, su belleza natural y el gran número de aves marinas que crían en ella".

Los resfriados, gripes y enfermedades presentes en otras partes del mundo apenas existen en Tristán de Acuña a no ser que las introduzcan sus visitantes. De hecho, el covid-19 nunca llegó a la isla.

Una visita aparentemente normal

"El mar estaba en calma, el cielo despejado y todo se dio a la perfección. Los visitantes pasaron el día en tierra firme, disfrutando al máximo de todo lo que se ofrecía", comunicó entonces la Administración de Tristán de Acuña sobre la visita del crucero que hoy está en las portadas de los medios de comunicación de todo el mundo.

La publicación, recogida por el diario argentino Clarín, continuaba: "Había un ambiente animado en el pueblo, con los huéspedes participando en paseos guiados, explorando a su propio ritmo, visitando el museo y disfrutando de todos los espacios abiertos. El pub, como siempre, fue uno de los lugares favoritos, lleno de risas e historias compartidas de sus viajes".

Un día después, el miércoles 15 de abril, los alumnos del colegio de la isla conocieron a tres pasajeros del Hondius, dos miembros de la tripulación y un pasajero de Katwijk, Países Bajos, llamado Joep. Las últimas informaciones apuntan a que las dos personas que ya estaban contagiadas eran un matrimonio de neerlandeses que murieron con dos semanas de diferencia tras ser evacuados en Santa Elena y que habían parado en Argentina, Chile y Uruguay antes de emprender el viaje.

"Llegó el jueves 16 de abril, y qué mejor manera de culminar la visita. Nos alegró mucho saber que las condiciones eran ideales en la isla Ruiseñor, lo que permitió el desembarco de 110 pasajeros. Siempre es un momento especial cuando eso sucede, y una forma magnífica de finalizar la visita por todo lo alto. El viernes, el Hondius circunnavegó la isla de Diego Álvarez antes de continuar su viaje hacia Santa Elena", publicó la página oficial de Tristán de Acuña.

"La visita del Hondius fue mucho más que una simple escala de crucero. Trajo consigo al isleño Conrad Glass, que regresaba a la isla, y amablemente se llevó a una familia de isleños que viajaban al extranjero. También se llevó varios sacos de patatas de Tristán que habían sido encargados por los habitantes de Santa Elena, y un suministro de marisco fresco para la cocina del barco, incluyendo nuestra famosa langosta", añadió la publicación.

Carta a los habitantes

Con los datos que ya se conocen, Philip Kendall ha enviado una carta abierta a la población del archipiélago para expresar su preocupación e insistir en la importancia de dar aviso ante el menor síntoma. "Seguramente habréis visto en las noticias la evolución de la situación en relación con una enfermedad grave que afecta a varios pasajeros del MV Hondius, que visitó Tristán del 14 al 16 de abril de 2026. La causa probable es el hantavirus, que generalmente se transmite por contacto con roedores infectados, pero que también puede transmitirse de persona a persona. Los síntomas pueden incluir fiebre, fatiga extrema (sensación de cansancio inusual), dolores musculares, dolor de estómago, náuseas, vómitos, diarrea o dificultad para respirar. Algunas personas pueden desarrollar dificultad respiratoria grave que requiera hospitalización", escribió.

"Sabemos que algunos pasajeros desembarcaron y pudieron haber tenido contacto con miembros de nuestra comunidad local, pero si bien el virus puede ser grave, no se ha identificado ningún caso de esta enfermedad en Tristán y, por el momento, no hay motivos de preocupación significativos en la isla", añadió.

"Estamos colaborando estrechamente con la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) y otros socios internacionales para evaluar y gestionar la situación. Las autoridades sanitarias de Santa Elena han recomendado a los isleños que viajaron a Santa Elena a bordo del MV Hondius que guarden cuarentena, como medida de precaución. Haremos lo mismo aquí, si fuera necesario", amplió el administrador. "El Gobierno brindará todo el apoyo necesario a quienes se les solicite. Se ha puesto en marcha un proceso completo de rastreo de contactos basado en el riesgo para identificar y notificar a estas personas en Santa Elena, Ascensión y Tristán".