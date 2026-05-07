El 'anti-estrés' natural que está arrasando: promete bajar el cortisol y cambiar cómo duermes y comes

En una sociedad marcada por el ritmo frenético y el estrés crónico, la ashwagandha ha pasado de ser un secreto de la medicina milenaria ayurvédica a convertirse en el suplemento estrella de las farmacias españolas. El motivo de este auge es su capacidad para intervenir directamente sobre el cortisol, la hormona del estrés que, en niveles elevados, causa estragos en el organismo.

El mecanismo del equilibrio

A diferencia de otros estimulantes o relajantes, la ashwagandha actúa como un adaptógeno. Esto significa que ayuda al cuerpo a mantener la homeostasis, regulando el eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA). Cuando el cerebro detecta una amenaza, las glándulas suprarrenales liberan cortisol; la ashwagandha actúa "modulando" esta respuesta para que no sea desproporcionada ni persistente en el tiempo.

Evidencia clínica contundente

Estudios recientes han arrojado luz sobre su efectividad. En ensayos clínicos controlados, se ha demostrado que los extractos de alta concentración de esta raíz pueden reducir los niveles de cortisol sérico entre un 14,5% y un 32% en adultos sanos sometidos a estrés crónico. Esta reducción tiene un efecto dominó positivo en la salud porque mejora el sueño, descansamos mejor, rebajamos los atracones y la ansiedad por la comida y por lo tanto, mejoramos la salud mental al equilibrar el sistema nervioso.

La suplementación con este tipo de nutrientes suele dar muy buenos resultados siempre y cuando combinemos la toma de estos complementos con un estilo de vida donde la alimentación y la actividad física tengan un papel importante.

A la hora de suplementar siempre es clave la absorción y disponibilidad de la fórmula que se ofrece para garantizarnos que los nutrientes llegan en la mayor proporción posible a las estructuras demandantes. En este sentido Calm- plus Cort de MundoNatural destaca por su composición y tecnología.

Al tiempo que nos ayuda a rebajar los niveles de cortisol gracias a su composición en té verde, Ashwagandha, Rhodiola, Albahaca, promueve el equilibro del sistema nervioso gracias a , Fosfatidilserina, L-Tirosina .El grupo de Vitaminas que contiene (B1, B3, B6, B5 y C) contribuye a la estabilidad emocional mientras que Minerales como el zinc trabajan sobre la inflamación que provoca es exceso de Cortisol en el organismo.

En parafarmaciamundonatural.es nos ayudan a enfocar la suplementación y ofrecernos una amplia gama de productos y propuestas para mejorar nuestros bienestar físico y mental.