España, Estados Unidos y Reino Unido enviarán aviones para evacuar a sus ciudadanos del MV Hondius

Tres países, entre los que se encuentran España, Estados Unidos y Reino Unido, han confirmado el envío de aviones para el próximo domingo con el objetivo de evacuar a sus ciudadanos a bordo del buque MV Hondius, una vez que la embarcación atraque en las costas de Tenerife. Se trata de una compleja operación internacional, ya que en el barco viajan personas de hasta 23 nacionalidades distintas, por lo que las autoridades españolas permanecen a la espera de que el resto de los países implicados ratifique a lo largo del viernes si fletarán más aeronaves para la repatriación de sus respectivos compatriotas.

El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha comparecido este jueves ante los medios tras mantener una reunión de coordinación con diversos estamentos del Gobierno central. Cabello ha precisado que la planificación actual contempla la llegada de un avión comercial modelo Boeing 747 procedente de Estados Unidos y de otro aparato enviado por el Reino Unido. Estos vuelos se sumarán al ya anunciado por el Ejecutivo español, que se encargará de trasladar a los afectados de nuestro país a las instalaciones del Hospital Gómez-Ulla de Madrid.

En cuanto al estado de salud de los ocupantes, el portavoz autonómico ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad. Según la información proporcionada por las autoridades sanitarias estatales, el estado de salud de los pasajeros y de la tripulación es "bueno, dentro de la situación". Además, se ha destacado que ninguna de las personas a bordo presenta síntomas compatibles con enfermedades infecciosas desde el pasado 28 de abril. A pesar de esta evolución favorable, el Servicio Canario de la Salud ya ha activado de forma preventiva el protocolo correspondiente.

Este dispositivo especial requiere una estrecha colaboración entre múltiples organismos. En concreto, participan la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAM) del Hospital Universitario de La Candelaria y el Servicio de Urgencias Canario. Cabe recordar que el archipiélago cuenta en sus instalaciones con una de las 26 camas de alto aislamiento que existen actualmente en España, un recurso crítico ante este tipo de emergencias. El seguimiento médico se está documentando mediante la declaración marítima sanitaria, un parte obligatorio que el navío envía a Sanidad Exterior cada doce horas con la evolución clínica detallada de cada persona a bordo.

Mientras el buque se aproxima a la isla, las autoridades competentes, entre las que se encuentran la Delegación del Gobierno, la Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima, continúan puliendo los pormenores de la evacuación. Uno de los puntos clave del operativo, todavía en fase de definición, es el establecimiento de las barreras de contención durante el tránsito desde el puerto tinerfeño hasta el aeropuerto. El portavoz del Gobierno canario ha revelado que se baraja la posibilidad de fletar "guaguas burbuja", unos autobuses especialmente acondicionados para trasladar a los viajeros sin mantener ningún contacto con el exterior.

Una de las máximas exigencias del Gobierno autonómico es que los aviones de repatriación estén aterrizados y preparados en la pista en el momento del desembarco. El objetivo de esta medida es reducir "el tiempo estrictamente necesario" que los pasajeros deban permanecer en suelo insular, minimizando así cualquier riesgo para la población local. Además, los protocolos que se están redactando abren la puerta a que algunos viajeros que resulten positivos sean derivados de manera directa a sus naciones de procedencia, sin necesidad de ser ingresados en centros hospitalarios españoles.

Respecto al futuro de la tripulación y de la propia nave, el Ejecutivo regional ha aclarado que la responsabilidad recaerá sobre el país de bandera del buque, en este caso Países Bajos, y sobre la empresa armadora. Serán ellos quienes asuman los costes y la logística de la atención a sus trabajadores, así como las labores de desinfección del barco, una tarea que, a juicio de las autoridades canarias, debería acometerse en alta mar o una vez que la nave haya regresado a su puerto de origen. Cabello ha dicho que Canarias actuará con "solidaridad", pero ha recalcado que la prioridad ineludible es "garantizar la seguridad de la población".