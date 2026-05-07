La Autoridad Portuaria tinerfeña dice que no puede permitir el atraque del Hondius sin el permiso de Capitanía Marítima

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, ha asegurado en una entrevista en Radio Nacional de España que el organismo portuario no puede autorizar el atraque del barco afectado por la crisis del hantavirus sin contar antes "con los informes preceptivos de Sanidad Exterior y Capitanía Marítima". Suárez ha reconocido además que existe "falta de información" sobre la situación del buque y de los pasajeros.
"Nosotros recibimos ayer a las 12 de la mañana la solicitud para un atraque", ha explicado el responsable portuario. Ha detallado que el procedimiento administrativo obliga a actuar con cautela: "El procedimiento nos dice que teniendo conocimiento de la problemática, Sanidad Exterior y Capitanía Marítima deben hacer un informe preceptivo para que nosotros demos esa autorización".
Reunión con Sanidad
En ese contexto, Suárez ha adelantado la celebración de una reunión técnica con las distintas administraciones implicadas. "Tendremos una reunión técnica con Sanidad Exterior, Capitanía Marítima y a la que hemos invitado al Gobierno de Canarias", afirmó.
El presidente de la Autoridad Portuaria ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de disponer de más datos antes de adoptar una decisión definitiva ante la crisis por el hantavirus. "En toda esta crisis soy el primero en reconocer que tenemos falta de información y quiero que nos aclaren los datos en la que vienen los pasajeros, el barco... y que Sanidad Exterior, que es la que tiene que liderar este procedimiento, nos dé luz suficiente para autorizar o no el atraque del barco", ha explicado.
Suárez ha remarcado que la responsabilidad final sobre las garantías sanitarias corresponde a Sanidad Exterior. "Sanidad Exterior es la que nos tiene que dar un informe que indique no haya ningún tipo de riesgo, así como el protocolo que se va a llevar a cabo en el momento en que atraque, o en cualquier otra situación", ha indicado. No obstante, ha comentado que todavía existe margen para analizar la situación: "Tenemos tiempo, con lo cual lo que tenemos que hacer es ponerse a pensar y tener toda la información posible".
Además, el dirigente portuario no ha dudado en señalar la actitud errática del Gobierno de Pedro Sánchez. "Comparto la inquietud del Gobierno de Canarias porque creo que está faltando bastante información", ha dicho. Por último, ha insistido en que "sin los informes preceptivos la Autoridad Portuaria no puede autorizar el atraque del barco". "Este es el protocolo", ha concluido.