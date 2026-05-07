La Organización Mundial de la Salud (OMS) trata de localizar a 23 pasajeros del crucero MV Hondius que llevan más de dos semanas en tierra. Los viajeros desembarcaron el pasado 22 de abril en la isla de Santa Elena, diez días después de registrarse la primera muerte a bordo. Desde allí emprendieron el regreso a sus países de origen, según explicó a El País un pasajero español que permanece en el barco.

La salida de estos pasajeros se produjo antes de que el brote estuviera plenamente identificado y antes de la activación de los protocolos sanitarios internacionales. Todo apunta a que uno de ellos sería el hombre ingresado recientemente en Suiza. Sin embargo, el testimonio del pasajero español indica que entre los viajeros había ciudadanos de Australia, Taián, Estados Unidos, Inglaterra y Holanda. Los 23 pasajeros continuaron su retorno por sus propios medios, sin un seguimiento epidemiológico coordinado e inmediato.

Según el citado medio, la OMS comenzó a contactar a estos pasajeros hace apenas tres días. El organismo asegura que "los pasajeros que desembarcaron del barco fueron informados del caso de hantavirus por los operadores del buque y se les pidió que comunicaran cualquier signo o síntoma".

Además del rastreo de estos 23 pasajeros, se está realizando un seguimiento específico de las más de 80 personas —82 pasajeros y 6 tripulantes— que viajaron en el vuelo comercial de Santa Elena a Johannesburgo —Sudáfrica— el 25 de abril, en el que iba una de las fallecidas ya con síntomas.

La distribución de estos pasajeros por distintos países y continentes ha dificultado la respuesta sanitaria, poniendo de relieve los retos que suponen los brotes en cruceros internacionales que recorren destinos remotos. Aunque la transmisión del hantavirus Andes entre personas requiere un contacto estrecho y prolongado, las autoridades subrayan la necesidad de mantener una vigilancia activa para prevenir posibles contagios secundarios.

La variante andina del hantavirus tiene un período de incubación que suele oscilar entre dos y ocho semanas, lo que implica que las personas infectadas pueden permanecer asintomáticas durante un largo periodo antes de manifestar la enfermedad.