La OMS confirma ya cinco casos de hantavirus en el crucero Hondius

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que cinco de los ocho casos sospechosos detectados en el crucero MV Hondius corresponden finalmente a contagios por hantavirus. Los otros tres pasajeros continúan bajo observación médica mientras avanzan las pruebas diagnósticas.

El anuncio lo ha realizado este jueves el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la primera comparecencia pública del organismo desde que trascendió la alerta sanitaria en el barco, que navegaba entre Ushuaia y Cabo Verde.

Desde la OMS reconocen que la situación todavía puede evolucionar en las próximas semanas. Tedros ha recordado que la cepa Andes del hantavirus puede presentar un periodo de incubación de hasta seis semanas, motivo por el que no se descarta que aparezcan nuevos positivos entre los ocupantes del buque. "Es posible que se notifiquen otros casos de hantavirus si tenemos en cuenta que el período de incubación del virus Andes puede alcanzar hasta seis semanas", ha explicado.

Mensaje de calma a Canarias

El responsable de la agencia sanitaria de Naciones Unidas también ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a Canarias, hacia donde se dirigen actualmente los pasajeros después de permanecer varios días frente a la costa de Praia, en Cabo Verde. "La OMS entiende la inquietud de los habitantes de las Islas Canarias pero, actualmente, y según las informaciones en poder del organismo, el riesgo de contagio es bajo", ha afirmado.

En su intervención, Tedros ha insistido además en la necesidad de prestar apoyo a las personas que permanecen a bordo del crucero. "Lo más importante es demostrar solidaridad hacia los pasajeros del crucero porque es nuestro deber moral ayudar a la gente que está en este barco", ha señalado.

La OMS ha trasladado igualmente un mensaje de confianza hacia las autoridades españolas ante la llegada del barco a territorio nacional. Según ha detallado Tedros, remitió una petición formal de cooperación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Le envié una carta al presidente de España, Pedro Sánchez, solicitando su cooperación en este asunto y aceptó. Por lo que esperamos que se proporcionará toda la asistencia necesaria", ha indicado.

El director general del organismo internacional ha añadido además que la OMS "confía en la capacidad de España para gestionar este riesgo sanitario".

La OMS descarta una situación similar al Covid

La alarma internacional comenzó a crecer el pasado 6 de mayo, cuando empezaron a difundirse informaciones sobre varios posibles casos vinculados al MV Hondius. Aun así, la OMS ha querido dejar claro que este episodio no guarda relación con una situación similar a la vivida durante la pandemia de Covid-19, al tratarse de un virus conocido con un riesgo de transmisión considerado bajo.

Pese a que el hantavirus carece actualmente de vacuna y tratamiento específico, la organización sanitaria mantiene que la prioridad pasa por contener cualquier posible propagación y garantizar la atención de los pasajeros afectados. "La prioridad ahora para la OMS es la de asegurar que los pasajeros del crucero sean atendidos con dignidad y se evite la propagación del contagio", ha concluido Tedros.