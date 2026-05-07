La OMS investiga si el viaje ornitológico de un matrimonio neerlandés originó el brote del Hondius

La Organización Mundial de la Salud (OMS) investiga si el origen del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius pudo estar fuera del propio barco. El foco se sitúa ahora en un matrimonio neerlandés que, antes de embarcar el pasado 1 de abril, había recorrido varias zonas de Uruguay, Chile y Argentina donde circula el virus Andes, la variante identificada en los análisis realizados hasta ahora.

La pareja falleció posteriormente, los días 11 y 26 de abril, y su caso se ha convertido en una de las principales líneas de investigación abiertas por las autoridades sanitarias internacionales. El brote acumula ya nueve casos, cinco de ellos confirmados por laboratorio.

Reconstrucción del recorrido

Durante una rueda de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha explicado que el organismo mantiene contacto directo con Argentina para tratar de aclarar los desplazamientos realizados por ambos turistas antes del inicio del viaje marítimo. Según ha informado EFE, Tedros ha señalado que trabajan junto a las autoridades del país sudamericano "para reconstruir los movimientos de la pareja".

La OMS ha confirmado además que los contagios analizados corresponden al virus Andes, una variante del hantavirus presente en algunas regiones argentinas y que, a diferencia de otras cepas, sí ha registrado previamente transmisión entre personas.

El responsable del organismo internacional ha agradecido también la colaboración de Argentina y ha destacado su experiencia en este tipo de brotes. "Dada su experiencia y conocimiento sobre el virus Andes, también hemos organizado el envío de 2.500 kits de diagnóstico desde Argentina a laboratorios de cinco países", ha afirmado.

Debate sobre la permanencia

La crisis sanitaria coincide además con el proceso iniciado por el Gobierno argentino para abandonar la OMS. Buenos Aires comunicó oficialmente su intención de salir del organismo el pasado 17 de marzo, aunque la decisión todavía deberá abordarse en la asamblea anual prevista entre el 18 y el 23 de mayo.

En ese contexto, Tedros ha aprovechado para reivindicar el papel de la cooperación internacional ante emergencias sanitarias y ha mostrado su confianza en que tanto Argentina como Estados Unidos reconsideren su salida de la organización. A su juicio, la actual situación demuestra "lo importante que es la solidaridad para la seguridad sanitaria".