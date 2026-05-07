La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto el foco de sus investigaciones en un reciente viaje de avistamiento de aves realizado por un matrimonio neerlandés a través de Uruguay, Chile y Argentina como el posible punto de origen del brote de hantavirus que actualmente afecta a la región. Según los datos facilitados por el organismo internacional, este brote cuenta ya con nueve casos identificados, de los cuales cinco han sido plenamente confirmados mediante pruebas de laboratorio.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, detalló durante una comparecencia ante los medios que la pareja, que lamentablemente falleció los días 11 y 26 del mes pasado, habría recorrido diversas zonas naturales antes de embarcar en el crucero MV Hondius el pasado 1 de abril. Durante ese trayecto terrestre por el Cono Sur, estuvieron en contacto con hábitats donde reside la especie de roedor transmisora del virus Andes. Esta variante específica del hantavirus es la que ha sido detectada en los análisis realizados a los pacientes afectados en este brote.

La OMS se encuentra trabajando de manera estrecha con las autoridades sanitarias de Argentina para reconstruir minuciosamente el itinerario y los movimientos de la pareja antes de su ingreso al crucero, con el fin de identificar los focos de contagio. Tedros Adhanom aprovechó la ocasión para agradecer la disposición del Gobierno argentino, destacando que, gracias a su vasta experiencia y conocimientos técnicos sobre la variante Andes, se ha coordinado el envío de 2.500 kits de diagnóstico desde Argentina hacia laboratorios de otros cinco países, agilizando así la capacidad de respuesta regional.

Es importante señalar que la variante Andes es considerada endémica en ciertas regiones de Argentina y reviste una especial preocupación para la salud pública debido a que es la única cepa de hantavirus de la que se tiene constancia científica de transmisión de persona a persona, un fenómeno que ya se había documentado en episodios previos al brote actual.

Este escenario sanitario surge en un contexto diplomático complejo, dado que Argentina había anunciado su intención de retirarse de la OMS el pasado 17 de marzo. No obstante, el organismo ha decidido postergar la decisión definitiva sobre esta salida hasta su Asamblea anual, programada entre el 18 y el 23 de mayo. Ante esta situación, el máximo responsable de la agencia de las Naciones Unidas manifestó su esperanza de que la gestión de esta crisis sanitaria sirva para que tanto Argentina como Estados Unidos reconsideren sus posturas de abandono, subrayando que la solidaridad internacional es un pilar fundamental para garantizar la seguridad sanitaria global.