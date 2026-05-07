Nuevo caso de hantavirus en Argentina: aíslan a la familia del paciente por riesgo de contagio

Un hombre de 45 años permanece ingresado en el Hospital Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche, en Argentina, después de que las autoridades sanitarias confirmaran un caso de hantavirus. El paciente se encuentra estable en el área de Cuidados Intermedios y su entorno familiar más cercano ha sido aislado de forma preventiva mientras se determina qué variante del virus ha contraído.

El caso ha activado el protocolo epidemiológico en la provincia argentina de Río Negro, ya que las autoridades esperan conocer si el paciente está infectado con la cepa Andes, la única variante del hantavirus con transmisión documentada entre personas.

Según ha informado el Área de Salud de Río Negro, el hombre había viajado recientemente a las provincias de Salta y Jujuy, zonas donde la enfermedad presenta una circulación más frecuente. Sin embargo, también realizó tareas de riesgo en Bariloche, entre ellas limpieza y desbroce en áreas donde podría haber presencia de roedores.

Aislamiento de la familia

La pareja y el hijo del paciente se encuentran bajo aislamiento preventivo mientras se aclara el origen del contagio y el tipo de variante detectada. El responsable del Área de Epidemiología del Hospital Ramón Carrillo, Rodrigo Bustamante, ha explicado que la medida responde a la posibilidad de que se trate de la cepa Andes, predominante en parte de la Patagonia argentina.

Los médicos detectaron inicialmente algunas alteraciones clínicas compatibles con hantavirus tras revisar los análisis y la radiografía de tórax del paciente. El hombre presenta dificultades respiratorias asociadas al cuadro típico de la enfermedad. Bustamante ha explicado que el paciente atraviesa actualmente la fase considerada más delicada. "Van cinco días de síntomas y entramos en el período más crítico", indicó el especialista.

Casos confirmados

Con este nuevo diagnóstico, la región andina argentina suma ya tres casos confirmados de hantavirus en lo que va de 2026.

Uno de los pacientes recibió el alta médica tras evolucionar favorablemente. El otro caso corresponde a un policía de 39 años fallecido durante el verano austral tras una infección presuntamente vinculada a una zona próxima a la frontera con Chile.

Las autoridades sanitarias argentinas mantienen reforzada la vigilancia epidemiológica debido a la circulación del virus en distintas áreas del país y a las diferencias existentes entre las distintas cepas.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda transmitida principalmente por el ratón colilargo, un roedor que elimina el virus a través de saliva, orina y heces. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas o por contacto directo con los animales o sus secreciones. Entre los síntomas más frecuentes figuran la fiebre, el dolor muscular, el dolor abdominal, las náuseas y las dificultades respiratorias.

Medidas de prevención

El Ministerio de Salud de Río Negro ha insistido en extremar las medidas preventivas tanto en áreas rurales como en viviendas y construcciones cerradas. Las recomendaciones incluyen evitar el contacto con roedores, utilizar mascarillas con filtro en espacios cerrados que hayan permanecido sin ventilar y desinfectar superficies con soluciones de lejía. Las autoridades también aconsejan mantener limpios los entornos domésticos, sellar posibles accesos para roedores y eliminar residuos que puedan favorecer su presencia.

En caso de encontrar roedores muertos, el protocolo oficial argentino establece rociarlos previamente con una solución de lejía al 10%, esperar al menos 30 minutos antes de manipularlos y utilizar siempre guantes y doble bolsa para desecharlos.