Sánchez telefonea a Clavijo tres días después de explotar la crisis del hantavirus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este jueves una conversación telefónica con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. El motivo del contacto ha sido abordar las recientes fricciones políticas originadas por la gestión del crucero 'MV Hondius', una embarcación afectada por un brote infeccioso por hantavirus que ha generado tensión entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico.
Las discrepancias surgieron después de que Moncloa decidiera autorizar el atraque de este navío en el puerto secundario de Granadilla, situado en el sur de la isla, sin un consenso previo absoluto con las autoridades insulares. Según han trasladado fuentes gubernamentales, la llamada se ha producido durante la tarde con el objetivo de encauzar la situación apelando a la "colaboración entre instituciones y la lealtad institucional que requiere el momento".
La decisión de recibir al buque en aguas españolas no fue una iniciativa unilateral inicial, sino que el Gobierno accedió este pasado martes tras recibir una petición formal por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la propia Unión Europea (UE). Las autoridades internacionales instaron a facilitar un puerto seguro para dar asistencia médica de urgencia tanto a la tripulación como a los pasajeros, cercados por este brote vírico.
Entre las personas que viajan a bordo de la nave se encuentran catorce ciudadanos españoles. El protocolo establecido para su atención prevé un dispositivo especial de evacuación una vez que el barco toque tierra en la infraestructura tinerfeña. La urgencia sanitaria ha obligado a coordinar un operativo conjunto entre distintos departamentos del Estado para garantizar la máxima seguridad durante los traslados al exterior.
Según explicaron este miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, los compatriotas afectados no permanecerán en el archipiélago canario. Serán evacuados de forma directa mediante un avión militar medicalizado que los llevará a la Península, minimizando así el riesgo y centralizando su tratamiento especializado en la capital.
El destino final de estos pacientes será el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, ubicado en Madrid. Este centro cuenta con las instalaciones de aislamiento y alta seguridad necesarias para tratar cuadros clínicos complejos como el derivado de este patógeno. Con esta derivación, el Gobierno trata de aliviar la carga asistencial local, respondiendo a una queja recurrente de Canarias frente a la fuerte presión que sufren sus servicios públicos.