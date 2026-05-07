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Salud

Sánchez telefonea a Clavijo tres días después de explotar la crisis del hantavirus

Los catorce españoles del navío afectado serán trasladados a un centro médico de Madrid en avión militar, según indicaron fuentes del Ejecutivo.

Libertad Digital
Los catorce españoles del navío afectado serán trasladados a un centro médico de Madrid en avión militar, según indicaron fuentes del Ejecutivo.
Pedro Sánchez. | Cordon Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este jueves una conversación telefónica con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. El motivo del contacto ha sido abordar las recientes fricciones políticas originadas por la gestión del crucero 'MV Hondius', una embarcación afectada por un brote infeccioso por hantavirus que ha generado tensión entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son un grupo de más de veinte especies de virus pertenecientes a la familia Bunyaviridae, pero a diferencia de muchos otros virus de esta familia, no se transmiten a través de insectos, sino de roedores infectados, según explica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Se trata de un virus zoonótico, es decir, transmisible de animales a humanos, entre quienes puede causar enfermedades graves, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 % y el 15 %, o incluso más, dependiendo de la especie viral. La familia del virus se divide en dos grandes grupos según su origen geográfico: los del "Viejo Mundo" –Europa y Asia– y los del "Nuevo Mundo" –América–.

¿Cómo se transmiten los hantavirus?

Los hantavirus se transmiten principalmente por contacto con excreciones de roedores infectados –orina, heces o saliva– o a través de sus mordeduras, aunque este último supuesto es más raro. Estos animales actúan como reservorio natural del virus.

Una de las vías más frecuentes es la inhalación de aerosoles o polvo contaminado con material infeccioso. Entre roedores, el contagio ocurre por mordeduras o arañazos.

Aunque la transmisión entre personas es muy poco frecuente, la enfermedad puede ser severa y la recuperación prolongarse durante semanas o incluso meses. La OMSA considera que un riesgo importante proviene de los animales domésticos.

¿Qué síntomas causa y qué tipo de pronóstico tiene?

En humanos, los hantavirus pertenecientes al grupo del "Viejo Mundo" suelen provocar una enfermedad conocida como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. En caso del segundo grupo –Nuevo Mundo–, la persona infectada sufre síndrome pulmonar por hantavirus, que comienza con síntomas no específicos y puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria. No obstante, ambas enfermedades pueden solaparse y afectar a varios órganos.

En humanos, la infección puede confundirse con otras enfermedades como neumonías virales o bacterianas, otras fiebres hemorrágicas virales, y otras patologías.

Los síntomas iniciales, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y fatiga, también se confunden fácilmente con los de la gripe, recuerdan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Diagnosticar el hantavirus en una persona que ha sido infectada menos de 72 horas antes es difícil y en ese caso se repite el análisis 72 horas después del inicio de los síntomas.

Las discrepancias surgieron después de que Moncloa decidiera autorizar el atraque de este navío en el puerto secundario de Granadilla, situado en el sur de la isla, sin un consenso previo absoluto con las autoridades insulares. Según han trasladado fuentes gubernamentales, la llamada se ha producido durante la tarde con el objetivo de encauzar la situación apelando a la "colaboración entre instituciones y la lealtad institucional que requiere el momento".

La decisión de recibir al buque en aguas españolas no fue una iniciativa unilateral inicial, sino que el Gobierno accedió este pasado martes tras recibir una petición formal por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la propia Unión Europea (UE). Las autoridades internacionales instaron a facilitar un puerto seguro para dar asistencia médica de urgencia tanto a la tripulación como a los pasajeros, cercados por este brote vírico.

Entre las personas que viajan a bordo de la nave se encuentran catorce ciudadanos españoles. El protocolo establecido para su atención prevé un dispositivo especial de evacuación una vez que el barco toque tierra en la infraestructura tinerfeña. La urgencia sanitaria ha obligado a coordinar un operativo conjunto entre distintos departamentos del Estado para garantizar la máxima seguridad durante los traslados al exterior.

Según explicaron este miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, los compatriotas afectados no permanecerán en el archipiélago canario. Serán evacuados de forma directa mediante un avión militar medicalizado que los llevará a la Península, minimizando así el riesgo y centralizando su tratamiento especializado en la capital.

El destino final de estos pacientes será el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, ubicado en Madrid. Este centro cuenta con las instalaciones de aislamiento y alta seguridad necesarias para tratar cuadros clínicos complejos como el derivado de este patógeno. Con esta derivación, el Gobierno trata de aliviar la carga asistencial local, respondiendo a una queja recurrente de Canarias frente a la fuerte presión que sufren sus servicios públicos.

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