Santa Elena: la isla que se libró del covid-19 y preocupa mucho por el hantavirus

Santa Elena es una isla volcánica de 121 kilómetros cuadrados situada en el océano Atlántico Sur, a unos 1.950 kilómetros al oeste de la costa de África (Angola) y a unos 3.280 kilómetros de Brasil. Es una de las islas más remotas del mundo, y aunque pertenece al territorio británico de ultramar llamado Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña y se administra como una sola unidad, estas islas están separadas por miles de kilómetros entre sí. Es decir, no forman un archipiélago, aunque Tristán de Acuña sí es un archipiélago formado por varias islas —Tristán de Acuña, Inaccesible, Nightingale y Gough—. Tristán de Acuña también está en alerta por el contacto con pasajeros del mismo crucero afectado por el brote de hantavirus.

¿Qué es el hantavirus? Los hantavirus son un grupo de más de veinte especies de virus pertenecientes a la familia Bunyaviridae, pero a diferencia de muchos otros virus de esta familia, no se transmiten a través de insectos, sino de roedores infectados, según explica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Se trata de un virus zoonótico, es decir, transmisible de animales a humanos, entre quienes puede causar enfermedades graves, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 % y el 15 %, o incluso más, dependiendo de la especie viral. La familia del virus se divide en dos grandes grupos según su origen geográfico: los del "Viejo Mundo" –Europa y Asia– y los del "Nuevo Mundo" –América–. ¿Cómo se transmiten los hantavirus? Los hantavirus se transmiten principalmente por contacto con excreciones de roedores infectados –orina, heces o saliva– o a través de sus mordeduras, aunque este último supuesto es más raro. Estos animales actúan como reservorio natural del virus. Una de las vías más frecuentes es la inhalación de aerosoles o polvo contaminado con material infeccioso. Entre roedores, el contagio ocurre por mordeduras o arañazos. Aunque la transmisión entre personas es muy poco frecuente, la enfermedad puede ser severa y la recuperación prolongarse durante semanas o incluso meses. La OMSA considera que un riesgo importante proviene de los animales domésticos. ¿Qué síntomas causa y qué tipo de pronóstico tiene? En humanos, los hantavirus pertenecientes al grupo del "Viejo Mundo" suelen provocar una enfermedad conocida como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. En caso del segundo grupo –Nuevo Mundo–, la persona infectada sufre síndrome pulmonar por hantavirus, que comienza con síntomas no específicos y puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria. No obstante, ambas enfermedades pueden solaparse y afectar a varios órganos. En humanos, la infección puede confundirse con otras enfermedades como neumonías virales o bacterianas, otras fiebres hemorrágicas virales, y otras patologías. Los síntomas iniciales, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y fatiga, también se confunden fácilmente con los de la gripe, recuerdan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Diagnosticar el hantavirus en una persona que ha sido infectada menos de 72 horas antes es difícil y en ese caso se repite el análisis 72 horas después del inicio de los síntomas. Leer más

Famosa mundialmente por haber sido el lugar de exilio de Napoleón Bonaparte desde 1815 hasta su muerte en 1821, Santa Elena, que tiene unos 4.500 habitantes, vivió su momento de gloria durante la pandemia precisamente gracias a su aislamiento del resto del mundo. En octubre de 2021, mientras el resto del planeta seguía encadenando confinamientos y cuarentenas, Santa Elena era de los pocos lugares que no había tenido ningún caso de coronavirus. La isla seguía recibiendo turistas con normalidad, y los que volvían de la misma no tenían que aislarse a su regreso. De hecho, el Reino Unido había establecido un sistema de semáforos de viajes, donde se incluían los destinos que la gente podía visitar, y Santa Elena siempre permaneció en color verde.

Hasta 2016, cuando se construyó el aeropuerto, sólo podía accederse a Santa Elena por barco, un viaje de 5 días desde Sudáfrica.

La isla se libró casi 100% del covid-19 durante dos años —entre 2020 y 2022—, es decir, durante lo peor de la crisis global, porque el aislamiento natural la mantuvo libre de transmisión comunitaria. Para cuando el virus finalmente llegó a la comunidad, la isla ya estaba preparada. Para mediados de 2021, cerca del 95% de la población adulta ya había recibido las dos dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca, lo que convirtió a Santa Elena en uno de los lugares con mayor tasa de vacunación del mundo en tiempo récord.

En contraste con la pandemia de covid-19, con el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, la isla de Santa Elena está en el foco como uno de los motivos de preocupación de la OMS y las autoridades sanitarias. La situación de los cruceristas que desembarcaron en la isla de Santa Elena desde el crucero ha generado una gran movilización internacional debido al brote detectado que ya ha causado tres muertes. Sobre todo al confirmarse que la variante es de la cepa Andes, la única capaz de transmitirse de persona a persona.

El 24 de abril de 2026, es decir, hace dos semanas, un grupo de 24 pasajeros desembarcó en Santa Elena. Entre ellos se encontraba la esposa de la primera víctima mortal —un hombre de nacionalidad holandesa de 70 años que falleció a bordo el 11 de abril—. La viuda bajó del barco escoltando el cuerpo de su marido, que permanece en la isla a la espera de ser repatriado. La esposa del fallecido, tras desembarcar en la isla, voló hacia Sudáfrica el 25 de abril. Pero su estado empeoró rápidamente y falleció el 26 de abril apenas llegó a un hospital en Johannesburgo. Posteriormente, los análisis del 4 de mayo confirmaron que también estaba infectada con hantavirus. Este jueves se ha conocido que una azafata del vuelo en el que viajó la viuda del pasajero del crucero, y posteriormente fallecida en Johannesburgo, ha sido ingresada en Ámsterdam con síntomas de la enfermedad.

Según los informes de la OMS, de los otros 23 pasajeros se "perdió el rastro" inicialmente tras desembarcar en Santa Elena o en la isla de Ascensión, según algunos testimonios. Desde esta isla Ascensión fue evacuado a Sudáfrica un pasajero británico infectado en estado crítico.

Actualmente, la OMS coordina un rastreo de contactos internacional para localizarlos y monitorear su estado de salud, ya que podrían haber estado expuestos al virus durante la fase de incubación. Entre estos viajeros que desembarcaron ya se ha identificado un octavo caso: se trata de un ciudadano suizo que actualmente se encuentra hospitalizado en Zúrich.

La principal preocupación de las autoridades sanitarias es que la variante Andes del virus, al tener ese componente de transmisión interhumana, obliga a protocolos de aislamiento mucho más estrictos que otros hantavirus comunes.