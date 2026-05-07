"Solidaridad personalizada": cuando Mónica García se indignaba por la repatriación de un enfermo de ébola

Un tuit de agosto de 2014 retrata la hipocresía de la ministra de Sanidad, Mónica García. Los usuarios están recuperando ahora, en plena gestión de la alerta por hantavirus y con las crecientes críticas por la falta de coordinación del Ministerio, un mensaje publicado durante la crisis del ébola de 2014 que García escribió en su cuenta de X: "Solidaridad personalizada. Repatriamos ébola mientras excluimos inmigrantes y desmantelamos sanidad".

Solidaridad personalizada. Repatriamos ébola mientras excluímos inmigrantes y desmantelamos sanidad. http://t.co/VsUl6D24pq — Mónica García (@Monica_Garcia_G) August 10, 2014

El mensaje hacía referencia a un artículo publicado entonces por El País bajo el título Un espectáculo sanitario, en el que se cuestionaba el amplio despliegue realizado para repatriar a la religiosa española infectado por ébola, que fue muy criticado por medios y partidos de izquierdas.

La reaparición de estas palabras ha generado nuevas críticas en un momento de tensión por la gestión del hantavirus, marcada por las quejas de varias comunidades autónomas por la falta de información y coordinación del Ministerio ante la llegada de un crucero afectado, que, según informó en primicia Libertad Digital, llegará el sábado al Puerto de Granadilla.

En este contexto, la solidaridad que el Gobierno defiende ahora como "principio de actuación" se ha convertido en uno de los puntos más controvertidos del debate público, ya que una parte importante de las críticas se centra en el rechazo a que los pasajeros sean trasladados a España. Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por asumir esa gestión y trasladar el buque a Canarias, respaldándose en la necesidad operativa y en la coordinación con la Organización Mundial de la Salud.

Este contraste entre el discurso pasado y la actuación actual ha sido señalado por numerosos usuarios en redes sociales, que han expresado su rechazo con comentarios como: "Se está buscando un carguito en la OMS a costa de nuestra seguridad", "Tú estabas encontrá, sinvergüenza", o "¿Ahora sí se pueden repatriar contagiados? ¿Os viene bien contagiar a Canarias para tapar la corrupción del gobierno o cómo va eso? Y para tapar los asesinatos de vuestros inmigrantes yihadistas?".

Críticas desde Madrid

Más allá del debate en redes sociales, el asunto también ha llegado a la discusión política: la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, cargó este miércoles contra García en una entrevista en esRadio, donde llegó a acusarla de utilizar políticamente la sanidad y de pensar más en su proyección internacional que en la coordinación sanitaria.

"Está utilizando su puesto y está utilizando España a lo mejor para asegurarse un puesto en la OMS cuando su puesto de ministra, que está amortizado, termine", afirmó Matute en La noche de Cuesta.

La consejera madrileña denunció además que la Comunidad de Madrid conoció por televisión el traslado de los españoles procedentes del crucero al Hospital Gómez Ulla y aseguró que el Ministerio no había mantenido comunicación previa con la autonomía. Según explicó, incluso la confirmación sobre la variante del hantavirus les llegó "a través de contactos" con la Organización Mundial de la Salud y no directamente desde el departamento de García.

Matute fue aún más clara al definir a la ministra como "un caballo de Troya" que "está reventando el sistema sanitario".

Malestar en Canarias

Las críticas también han llegado desde Canarias, donde el Gobierno autonómico y diversos responsables locales han denunciado "oscurantismo" y "deslealtad institucional" en la gestión de la llegada del crucero al archipiélago.

El director de Libertad Digital Canarias, Gonzalo Castañeda, aseguró en esRadio que "la gente no entiende la falta de información" y cuestionó que las autoridades canarias se enteraran de algunos movimientos del operativo por vías oficiosas y no por comunicación directa del Ministerio.

Castañeda alertó además de la escasez de recursos sanitarios disponibles para afrontar un eventual aumento de casos y criticó el impacto que la situación puede tener sobre el turismo en Tenerife. También vinculó parte de las decisiones logísticas del Gobierno con criterios políticos relacionados con las elecciones andaluzas.