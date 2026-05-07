Una azafata del vuelo de la fallecida por hantavirus, ingresada en Ámsterdam con síntomas

Una mujer neerlandesa ha sido ingresada en un hospital de Ámsterdam tras presentar posibles síntomas de infección por hantavirus, según ha informado el Ministerio de Salud de Países Bajos.
El caso ha generado preocupación porque la paciente sería una auxiliar de vuelo de la aerolínea KLM Royal Dutch Airlines, que habría estado en contacto con una pasajera infectada durante el vuelo en el que viajaba la mujer que posteriormente falleció en Johannesburgo a causa de la enfermedad.
La cadena pública neerlandesa RTL ha señalado que la trabajadora formaba parte de la tripulación del vuelo en el que viajó la mujer que murió tras contraer hantavirus, lo que ha abierto la posibilidad de una exposición indirecta al patógeno fuera del entorno del crucero MV Hondius.
Los contagiados
El brote, que ya ha dejado varios casos confirmados y sospechosos en el citado crucero, sigue bajo investigación de la Organización Mundial de la Salud, que ha señalado que el origen del primer contagio se habría producido antes del inicio del viaje desde Argentina, descartando que el virus se transmitiera a bordo.
El MV Hondius, que zarpó de Ushuaia el 1 de abril con destino a un crucero por el Atlántico, transportaba a unos 150 pasajeros y tripulantes cuando comenzaron a detectarse los primeros síntomas.
Las primeras investigaciones siguen abiertas y la OMS mantiene como principal hipótesis el origen del brote en un contagio previo al embarque, posiblemente vinculado a viajeros que estuvieron en zonas de riesgo en Latinoamérica. Aunque no se descarta la transmisión entre personas en el propio barco, las autoridades sanitarias continúan analizando muestras y rastreando contactos estrechos para aclarar lo sucedido.
El 11 de abril falleció un pasajero cuya causa de muerte no pudo determinarse en ese momento. Su cuerpo fue desembarcado dos semanas después, el 24 de abril en la isla de Santa Elena, acompañado por su esposa, una mujer de 69 años que en ese momento empezó a tener malestar.
Posteriormente, el 27 de abril, la naviera fue informada de que la esposa del fallecido había enfermado durante su viaje de regreso en avión y también habría muerto.
Ese mismo 27 de abril, otro pasajero británico enfermó de gravedad y tuvo que ser evacuado a Sudáfrica. Actualmente permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos de Johannesburgo, en estado crítico pero estable, con infección confirmada por hantavirus.
El organismo también estaría llevando a cabo acciones para identificar a los pasajeros de un vuelo que viajaba desde la isla de Santa Elena hasta Johannesburgo (Sudáfrica), en el que se encontraba la mujer del primer fallecido que más tarde falleció.
El 28 de abril, una mujer de nacionalidad alemana dijo sentirse mal. Empezó a desarrollar síntomas de neumonía y el 2 de mayo falleció. La causa de la muerte aún no ha sido identificada.
El 3 de mayo, el barco atracó en las proximidades de Cabo Verde, donde tres pasajeros comenzaron a presentar fiebre alta. Equipos médicos locales los evaluaron y recogieron nuevas muestras para su análisis. Entre los contagiados, uno se encontraba en estado grave y es, además, el propio médico del crucero.
El 4 de mayo se confirmó que la mujer del primer fallecido presentaba una variante de hantavirus, al igual que su marido. Ambos eran de nacionalidad neerlandesa y es entonces cuando la noticia saltó a los medios de comunicación.
El 5 de mayo España aceptó, tras la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea, que el crucero haga escala en Canarias para gestionar la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional.