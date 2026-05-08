Alerta sanitaria por unas famosas galletas distribuidas en España: contienen un ingrediente no reflejado en la etiqueta

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha activado una alerta por unas galletas comercializadas en España que contienen leche pese a que este ingrediente no aparece reflejado en el etiquetado en castellano. La advertencia afecta únicamente a personas con alergia o intolerancia a componentes lácteos.

Según ha explicado el organismo, la incidencia se ha detectado en el producto TUC Cracker crema agria con cebolla, de la marca Jacobs. El problema estaría relacionado con un fallo en la traducción al español de la información incluida en el envase, donde se omitió la referencia a la leche entre los ingredientes.

⚠️ Exclusivamente para personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche: Presencia de componentes de la leche en galletas saladas.

📌 https://t.co/RGK2UG6ACh pic.twitter.com/EIPceDel4h — AESAN (@AESAN_gob_es) May 7, 2026

Distribución en varias autonomías

La alerta fue trasladada mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) después de que las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana detectaran la irregularidad. Posteriormente, la información se remitió al resto de comunidades autónomas para comprobar la retirada de las unidades afectadas de los puntos de venta.

Aesan señala que el producto se ha distribuido en Andalucía, Cataluña, Murcia, Baleares y Comunidad Valenciana, aunque no descarta que haya podido llegar a otros territorios por redistribuciones posteriores.

Los lotes afectados corresponden al número 0SZ0953751, además de cualquier otro del mismo producto en el que no figure la leche en la lista de ingredientes. Se trata de envases de 100 gramos con fecha de consumo preferente fijada para el 30 de junio de 2026.

Recomendación para personas alérgicas

La agencia subraya que la alerta no supone un riesgo para el conjunto de consumidores. El aviso se limita a quienes padecen alergia o intolerancia a la leche, a quienes recomienda no consumir el producto en caso de tenerlo en casa.

"Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo", indica el organismo.