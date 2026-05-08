Del ratón colilargo a las ratas: animales que transmiten el hantavirus

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius ha puesto el foco sobre un viejo conocido de los epidemiólogos: los roedores silvestres. Aunque el miedo se ha disparado en los últimos días por la posibilidad de contagios entre personas, los expertos recuerdan que el verdadero origen del virus sigue estando en los animales que actúan como reservorio natural.

No son los humanos quienes mantienen vivo el hantavirus en la naturaleza. Son principalmente ratones y otros pequeños roedores que pueden portar el virus durante largos periodos sin enfermar gravemente y expulsarlo a través de la orina, la saliva y las heces.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha confirmado que la cepa implicada en el brote del crucero corresponde al llamado virus Andes, una variante detectada en Sudamérica y vinculada a un pequeño roedor silvestre: el Oligoryzomys longicaudatus, conocido popularmente como ratón colilargo.

Este animal, de apenas unos gramos de peso y con una cola que puede doblar la longitud de su cuerpo, habita sobre todo en Chile y el sur de Argentina. Vive en zonas de matorral y bosques templados y cumple una función importante en el ecosistema, ya que dispersa semillas y sirve de alimento a otras especies. Sin embargo, puede portar el virus y transmitirlo a los humanos.

El polvo contaminado, la principal vía de contagio

Los veterinarios y epidemiólogos insisten en que el hantavirus no suele transmitirse por convivir con una persona enferma, sino por exposición ambiental. El contagio humano se produce sobre todo al inhalar partículas contaminadas procedentes de excrementos secos de roedores infectados.

Por eso los espacios cerrados y mal ventilados son considerados los escenarios de mayor riesgo: cabañas rurales, cobertizos, almacenes, sótanos o viviendas donde haya habido presencia de ratones. Por eso, las autoridades sanitarias recomiendan evitar barrer en seco estos lugares, ventilar antes de entrar y limpiar siempre en húmedo y con desinfectantes para impedir que el polvo contaminado pase al aire.

Según los estudios realizados en Chile y Argentina, entre un 5 % y un 10 % de los ratones colilargos portan el virus Andes, aunque el porcentaje puede dispararse cuando se producen las llamadas "ratadas", es decir, explosiones de población de roedores favorecidas por el clima o la abundancia de alimento.

Europa: menos riesgo, pero vigilancia constante

La situación epidemiológica europea es muy distinta de la que existe en algunas regiones de América del Sur. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) señala que España no notificó casos de infección por hantavirus desde 2019 hasta los últimos datos conocidos de 2023. En el conjunto de la Unión Europea, en 2023 se notificaron 1.885 casos, con una tasa de 0,4 casos por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas del periodo analizado y con 3 personas fallecidas en Estonia, donde el virus, por las condiciones ambientales, tiene una presencia mayor.

Eso no significa que el riesgo sea inexistente. Los expertos recuerdan que cualquier aumento descontrolado de poblaciones de roedores, unido a malas condiciones higiénicas o a la acumulación de residuos, puede favorecer la circulación de enfermedades zoonóticas.

Las grandes plagas de ratas en entornos urbanos, la presencia creciente de roedores cerca de viviendas y almacenes o el abandono de espacios rurales son factores que obligan a mantener vigilancia sanitaria. No porque Europa esté ante una situación similar a la sudamericana, sino porque los roedores siguen siendo reservorios naturales de numerosos patógenos.

No solo ratas: otros animales también preocupan

La alarma generada por el hantavirus ha provocado que muchas miradas se dirijan ahora hacia las ratas y otros roedores, pero los expertos recuerdan que no son los únicos animales capaces de favorecer la transmisión de enfermedades.

Organizaciones agrarias y sanitarias llevan tiempo alertando de que el aumento descontrolado de determinadas especies silvestres puede tener consecuencias para la salud pública.

El campo y el sector cinegético llevan tiempo advirtiendo sobre la proliferación de conejos y especies de caza mayor en zonas cada vez más cercanas a áreas urbanas e infraestructuras. El problema no afecta solo a la agricultura: estos animales pueden actuar como hospedadores de garrapatas capaces de transmitir enfermedades graves como la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, que ya ha causado muertes en España.

Los expertos recuerdan también que enfermedades como la leishmaniosis tienen ciclos complejos en los que intervienen animales domésticos, fauna silvestre y parásitos transmisores.

La conclusión que comparten veterinarios y epidemiólogos es clara: controlar estas enfermedades no depende únicamente de la medicina humana. También exige vigilar la salud animal, gestionar correctamente los ecosistemas y evitar desequilibrios que faciliten la expansión de reservorios y parásitos.