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RIESGO SANITARIO

El Gómez Ulla refuerza su plantilla frente al hantavirus con 90 profesionales y se establecen 42 días de cuarentena

Catorce españoles del crucero MV Hondius permanecerán aislados en el hospital madrileño bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria.

Libertad Digital
Catorce españoles del crucero MV Hondius permanecerán aislados en el hospital madrileño bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria.
El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla | Europa Press

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid reforzará su plantilla con 90 profesionales para atender a los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius que deberán guardar cuarentena en el centro por el riesgo de hantavirus, según ha confirmado el delegado de Prevención del hospital y representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), José García. La medida, aprobada de forma extraordinaria por Recursos Humanos, estará vigente durante todo el periodo de aislamiento.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son un grupo de más de veinte especies de virus pertenecientes a la familia Bunyaviridae, pero a diferencia de muchos otros virus de esta familia, no se transmiten a través de insectos, sino de roedores infectados, según explica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Se trata de un virus zoonótico, es decir, transmisible de animales a humanos, entre quienes puede causar enfermedades graves, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 % y el 15 %, o incluso más, dependiendo de la especie viral. La familia del virus se divide en dos grandes grupos según su origen geográfico: los del "Viejo Mundo" –Europa y Asia– y los del "Nuevo Mundo" –América–.

¿Cómo se transmiten los hantavirus?

Los hantavirus se transmiten principalmente por contacto con excreciones de roedores infectados –orina, heces o saliva– o a través de sus mordeduras, aunque este último supuesto es más raro. Estos animales actúan como reservorio natural del virus.

Una de las vías más frecuentes es la inhalación de aerosoles o polvo contaminado con material infeccioso. Entre roedores, el contagio ocurre por mordeduras o arañazos.

Aunque la transmisión entre personas es muy poco frecuente, la enfermedad puede ser severa y la recuperación prolongarse durante semanas o incluso meses. La OMSA considera que un riesgo importante proviene de los animales domésticos.

¿Qué síntomas causa y qué tipo de pronóstico tiene?

En humanos, los hantavirus pertenecientes al grupo del "Viejo Mundo" suelen provocar una enfermedad conocida como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. En caso del segundo grupo –Nuevo Mundo–, la persona infectada sufre síndrome pulmonar por hantavirus, que comienza con síntomas no específicos y puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria. No obstante, ambas enfermedades pueden solaparse y afectar a varios órganos.

En humanos, la infección puede confundirse con otras enfermedades como neumonías virales o bacterianas, otras fiebres hemorrágicas virales, y otras patologías.

Los síntomas iniciales, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y fatiga, también se confunden fácilmente con los de la gripe, recuerdan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Diagnosticar el hantavirus en una persona que ha sido infectada menos de 72 horas antes es difícil y en ese caso se repite el análisis 72 horas después del inicio de los síntomas.

La cuarentena tendrá una duración de 42 días en caso de que no presenten síntomas, aunque podría acortarse si las PCR y analíticas descartan riesgo de contagio y así lo avalan el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Función Pública y Salud Pública. La decisión se ha adoptado en la reunión del Comité de Seguridad y Salud del hospital, donde también se han perfilado los protocolos de recepción y asistencia.

Aislamiento y control sanitario

García ha insistido en que los pasajeros son "personas sanas" y ha explicado que permanecerán aislados en una planta de hospitalización cerrada, pero no en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), reservada únicamente para posibles casos que desarrollen síntomas. "No tienen por qué contagiar", ha señalado, subrayando que se aplicarán "todos los protocolos de aislamiento, tanto de contacto como respiratorios" para proteger a los trabajadores.

El delegado sindical ha explicado además que los pasajeros accederán al hospital mediante un "circuito cerrado", entrando por una zona externa y utilizando un ascensor exclusivo. Todo el recorrido será desinfectado posteriormente siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, aunque es algo que "veremos más tarde".

Según ha detallado, la planta destinada a la cuarentena obligatoria contará con "control riguroso" y vigilancia permanente con personal de seguridad las 24 horas para limitar al máximo los contactos. Además, trabajarán equipos civiles y militares "altamente cualificados" en turnos de 12 horas, mientras que el Sindicato de Enfermería (SATSE) ha precisado que el aislamiento será sin visitas.

La situación de los trabajadores

García también ha reconocido la "inquietud" existente entre parte de la plantilla ante una situación "nueva", aunque ha asegurado que el centro está preparado para afrontarla. "Somos personal cualificado", ha afirmado.

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Al mismo tiempo ha garantizado que CSIF vigilará que se cumplan todas las medidas de protección y seguridad laboral: "A la más mínima duda en negligencia, se van a poner medios y vamos a asegurar la salud", ha insistido.

Desde Satse, la delegada Silvia Valcárcel ha explicado que el personal habitual del hospital está "perfectamente formado", mientras que los nuevos profesionales contratados ocuparán otras áreas si no cuentan con preparación específica para este tipo de situaciones. También ha indicado que se seguirán las directrices marcadas por Salud Pública y el Ccaes.

El representante sindical ha añadido que desde Medicina Preventiva se ha transmitido "tranquilidad" al considerar que se trata de "un virus conocido" y "no tan contagioso como otros microorganismos" registrados en alertas anteriores.

Aun así, ha remarcado que el hospital dispone de material de aislamiento suficiente y que se están revisando los protocolos de la Uatan para adaptarlos al hantavirus ante la posibilidad de que alguno de los pasajeros desarrollara síntomas durante la cuarentena.

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