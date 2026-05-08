El Gómez Ulla refuerza su plantilla frente al hantavirus con 90 profesionales y se establecen 42 días de cuarentena

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid reforzará su plantilla con 90 profesionales para atender a los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius que deberán guardar cuarentena en el centro por el riesgo de hantavirus, según ha confirmado el delegado de Prevención del hospital y representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), José García. La medida, aprobada de forma extraordinaria por Recursos Humanos, estará vigente durante todo el periodo de aislamiento.
La cuarentena tendrá una duración de 42 días en caso de que no presenten síntomas, aunque podría acortarse si las PCR y analíticas descartan riesgo de contagio y así lo avalan el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Función Pública y Salud Pública. La decisión se ha adoptado en la reunión del Comité de Seguridad y Salud del hospital, donde también se han perfilado los protocolos de recepción y asistencia.
Aislamiento y control sanitario
García ha insistido en que los pasajeros son "personas sanas" y ha explicado que permanecerán aislados en una planta de hospitalización cerrada, pero no en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), reservada únicamente para posibles casos que desarrollen síntomas. "No tienen por qué contagiar", ha señalado, subrayando que se aplicarán "todos los protocolos de aislamiento, tanto de contacto como respiratorios" para proteger a los trabajadores.
El delegado sindical ha explicado además que los pasajeros accederán al hospital mediante un "circuito cerrado", entrando por una zona externa y utilizando un ascensor exclusivo. Todo el recorrido será desinfectado posteriormente siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, aunque es algo que "veremos más tarde".
Según ha detallado, la planta destinada a la cuarentena obligatoria contará con "control riguroso" y vigilancia permanente con personal de seguridad las 24 horas para limitar al máximo los contactos. Además, trabajarán equipos civiles y militares "altamente cualificados" en turnos de 12 horas, mientras que el Sindicato de Enfermería (SATSE) ha precisado que el aislamiento será sin visitas.
La situación de los trabajadores
García también ha reconocido la "inquietud" existente entre parte de la plantilla ante una situación "nueva", aunque ha asegurado que el centro está preparado para afrontarla. "Somos personal cualificado", ha afirmado.
Al mismo tiempo ha garantizado que CSIF vigilará que se cumplan todas las medidas de protección y seguridad laboral: "A la más mínima duda en negligencia, se van a poner medios y vamos a asegurar la salud", ha insistido.
Desde Satse, la delegada Silvia Valcárcel ha explicado que el personal habitual del hospital está "perfectamente formado", mientras que los nuevos profesionales contratados ocuparán otras áreas si no cuentan con preparación específica para este tipo de situaciones. También ha indicado que se seguirán las directrices marcadas por Salud Pública y el Ccaes.
El representante sindical ha añadido que desde Medicina Preventiva se ha transmitido "tranquilidad" al considerar que se trata de "un virus conocido" y "no tan contagioso como otros microorganismos" registrados en alertas anteriores.
Aun así, ha remarcado que el hospital dispone de material de aislamiento suficiente y que se están revisando los protocolos de la Uatan para adaptarlos al hantavirus ante la posibilidad de que alguno de los pasajeros desarrollara síntomas durante la cuarentena.