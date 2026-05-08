Ingresada en Alicante una mujer con síntomas de hantavirus que viajó con la fallecida del MV Hondius

Una mujer de 32 años ha sido ingresada en el Hospital de San Juan de Alicante después de presentar síntomas compatibles con hantavirus después de compartir vuelo con una de las pasajeras del crucero MV Hondius, fallecida posteriormente.

La paciente permanece aislada y bajo vigilancia epidemiológica mientras se analizan las pruebas diagnósticas. La Consejería de Sanidad ha informado de que el ingreso se produjo alrededor de las 18:00 horas y que la mujer presenta sintomatología respiratoria leve, principalmente tos.

El traslado se ha realizado siguiendo el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad para este tipo de situaciones. La mujer ha llegado desde su domicilio hasta el hospital en el interior de una ambulancia del Servicio Valenciano de Salud, precedida de un vehículo de apoyo en asistencias sanitarias y cerraba la comitiva un vehículo policial de paisano.

En aislamiento con presión negativa

Una vez en el centro sanitario, accedió a la habitación a través de un circuito aislado del resto de pacientes y profesionales. La Consejería ha precisado además que la paciente permaneció "aislada en todo momento en una cápsula de presión negativa" durante el traslado interno dentro del hospital.

Según ha explicado la Administración autonómica, la mujer permanece ingresada en una habitación de aislamiento con presión negativa para evitar riesgos de transmisión. Sanidad Valenciana ha asegurado que ha movilizado los recursos necesarios para garantizar la vigilancia epidemiológica y la seguridad tanto de la población como del personal sanitario.

Qué ocurrirá según el resultado de la PCR

Siguiendo el protocolo establecido, a la paciente se le practicará una prueba PCR cuya muestra será remitida al Centro Nacional de Microbiología. La Consejería de Sanidad prevé disponer de los resultados en un plazo de entre 24 y 48 horas.

Si la PCR resulta negativa, se repetirá una segunda prueba 24 horas después de confirmarse el primer resultado. En caso de volver a ser negativa, la mujer pasará a ser considerada contacto en cuarentena y será trasladada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

Por el contrario, si la PCR confirma la infección por hantavirus, la paciente será derivada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital La Fe de Valencia.

El departamento autonómico ha indicado que continuará informando sobre la evolución del caso y las actuaciones de seguimiento previstas.