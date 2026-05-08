La azafata hospitalizada en Ámsterdam con síntomas de hantavirus da negativo

La azafata neerlandesa hospitalizada en Ámsterdam por posibles síntomas de hantavirus ha dado negativo, según confirmó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que el número de contagios por el momento se reduce a ocho, cinco de ellos confirmados por la agencia sanitaria de la ONU.

El Punto Focal para el Reglamento Sanitario Internacional notificó este negativo a la OMS, indicaron a EFE portavoces de la organización con sede en Ginebra.

La azafata no había estado en el crucero MV Hondius, a diferencia de los otros ocho pacientes, de los que tres han fallecido, uno se encuentra en Johannesburgo (Sudáfrica) y otros cuatro son tratados en centros europeos.

No obstante, esa cifra podría oscilar. Un tercer ciudadano británico que se encuentra en Tristán de Acuña, territorio bajo soberanía del Reino Unido en el Atlántico sur donde el crucero MV Hondius hizo una escala en abril, presenta síntomas de hantavirus, según ha informado este viernes la Agencia de Seguridad Sanitaria (Ukhsa, por sus siglas en inglés).

Junto con las islas de Santa Elena y Ascensión, Tristán de Acuña forma parte del territorio británico de ultramar en el Atlántico.

De los otros dos hombres británicos que han dado positivo, uno de ellos permanece estable en Países Bajos tras ser evacuado del barco el miércoles y el otro sigue en cuidados intensivos en un hospital de Johannesburgo, al que también fue trasladado en avión.