La gran olvidada de la salud: por qué deberías prestar más atención a tu voz

El 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz, una fecha impulsada para concienciar sobre la importancia de la salud vocal y su impacto en la vida diaria y profesional. En este contexto, el Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid ha querido poner el foco en la prevención y en el cuidado de la voz desde edades tempranas.

La experta en voz Alba González Díaz ha explicado en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio el trabajo del grupo especializado en voz y las principales claves para mejorar la prevención en colegios, hogares y entornos laborales.

La voz como eje de la comunicación

El grupo de voz del Colegio de Logopedas trabaja, según ha explicado González, en la atención a pacientes con problemas vocales y en la divulgación de hábitos saludables basados en evidencia científica. "La voz es nuestro medio de comunicación y tiene un impacto enorme en la calidad de vida, pero durante años ha sido la gran olvidada", ha señalado la experta.

Además, ha subrayado que la expansión de las redes sociales ha contribuido a la difusión de información errónea sobre el cuidado vocal, lo que complica en ocasiones la prevención y el tratamiento de patologías.

Disfonías y primeras señales de alarma

Entre los problemas más frecuentes se encuentran las disfonías, alteraciones en parámetros como el volumen, el timbre o la estabilidad de la voz.

Estas alteraciones pueden pasar desapercibidas o normalizarse, pero en algunos casos derivan en lesiones más complejas como nódulos o pólipos vocales, asociados al mal uso o abuso de la voz. "Antes de llegar a lesiones más graves ya existe un daño funcional que muchas veces se normaliza", ha advertido González Díaz. La detección precoz, ha insistido, es clave para evitar la evolución de estos problemas.

Hábitos básicos y prevención diaria

El cuidado de la voz pasa por pautas sencillas como una correcta hidratación, evitar el esfuerzo vocal en ambientes ruidosos o respetar el descanso. También se recomienda mantener una higiene vocal adecuada, que incluye evitar el tabaco, moderar el alcohol y controlar factores como el reflujo.

En el caso de las personas con alta demanda vocal, como docentes o profesionales de la comunicación, la especialista ha señalado la necesidad de entrenamiento específico. "No basta con cuidados genéricos, la voz profesional necesita formación y prevención específica", ha explicado.

Profesiones con mayor riesgo vocal

Los docentes figuran entre los colectivos más afectados, con más del 60% que ha sufrido disfonía a lo largo de su carrera. También se incluyen cantantes, actores, personal sanitario, entrenadores deportivos y trabajadores de atención al público, todos ellos con una elevada carga vocal diaria.

Según la experta, en muchos casos la aparición de lesiones es progresiva y está relacionada con años de sobreesfuerzo sin una prevención adecuada.

Patologías no derivadas del uso de la voz

González Díaz ha explicado que no todos los problemas vocales están relacionados con el uso o abuso de la voz. Existen patologías neurológicas o sistémicas que también pueden afectar directamente a la fonación, como el síndrome de la persona rígida o alteraciones del sistema nervioso.

Además, afecciones como el reflujo faringolaríngeo pueden dañar las cuerdas vocales y deteriorar la calidad de la voz sin que exista un mal uso previo.

El papel del logopeda en la escuela

La especialista ha defendido la importancia de incorporar la logopedia en el ámbito educativo como herramienta de prevención y detección temprana. "Cuanto antes se intervenga, mejores serán los resultados en el desarrollo del niño", ha señalado.

El trabajo conjunto entre logopedas, docentes y familias es clave para abordar no solo problemas de voz, sino también dificultades del lenguaje y la comunicación. La presencia de estos profesionales en los centros educativos permite actuar de forma temprana y mejorar el desarrollo global del alumnado.