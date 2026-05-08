Sanidad retira dos productos capilares de la marca Inoar por contener una sustancia prohibida

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada del mercado de dos productos capilares de la marca Inoar tras detectar en su composición formaldehído, una sustancia prohibida en productos cosméticos dentro de la Unión Europea. La medida incluye el cese de comercialización y la recuperación de todas las unidades distribuidas.

Los productos afectados son Inoar G.Hair 2 Anti-Volume Treatment e Inoar Moroccan Step 2 Capilary Treatment, según ha informado la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad en un comunicado.

Los productos retirados por Amps

La Aemps explica que el formaldehído figura en el etiquetado de los productos bajo la denominación "formaldehyde", un componente cuya utilización está prohibida por el reglamento europeo sobre productos cosméticos aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo en 2009.

Alerta a través del sistema europeo Safety Gate

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tuvo conocimiento de la presencia de esta sustancia mediante dos alertas notificadas a través del sistema europeo de intercambio rápido de información Safety Gate.

Tras la detección del problema, la empresa responsable de la comercialización en España, Viva Linda Distribuciones SL, inició la retirada de los productos y la recuperación de las unidades ya adquiridas por consumidores.

Recomendaciones para usuarios y establecimientos

La Aemps ha señalado que también ha comunicado estas actuaciones a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para facilitar la difusión de la alerta y reforzar el control de los productos afectados.

Además, recomienda a las personas que dispongan de alguno de estos productos que dejen de utilizarlo: "Puede dirigirse al establecimiento donde adquirió el producto para su devolución", ha señalado.

Finalmente, solicita a distribuidores y puntos de venta que revisen los productos, tanto en venta como almacenados, en su establecimiento y retiren de forma inmediata cualquier unidad disponible de los productos afectados y contacten con la empresa responsable.