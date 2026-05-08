Los datos del hantavirus: cuántos muertos, casos confirmados y sospechosos del brote hay ya

El brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius suma por ahora tres fallecidos, cinco casos confirmados y al menos cinco sospechosos o personas bajo observación sanitaria en distintos países. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias de varios Estados mantienen abierto el rastreo de contactos y el seguimiento de los pasajeros y tripulantes del barco.
La alerta internacional comenzó tras la confirmación del primer caso positivo comunicado a la OMS el pasado 2 de mayo. Desde entonces, los contagios relacionados con el crucero han sido detectados en Sudáfrica, Países Bajos, Suiza y Reino Unido, mientras continúan las investigaciones sobre el posible origen del brote.
Tres fallecidos y cinco casos confirmados
Los laboratorios han confirmado hasta ahora cinco casos de infección por hantavirus relacionados con el brote. Esta cifra incluye tanto pacientes vivos como personas que han fallecido tras dar positivo en las pruebas o durante el proceso de investigación epidemiológica.
Entre los casos confirmados figuran la mujer neerlandesa fallecida en Sudáfrica tras ser evacuada desde Santa Elena, dos de los pacientes trasladados a Países Bajos, un ciudadano suizo ingresado en Zúrich y un hombre británico hospitalizado en cuidados intensivos en Johannesburgo.
De los tres fallecidos registrados hasta ahora, solo uno ha sido confirmado oficialmente mediante pruebas PCR como positivo por hantavirus: la mujer neerlandesa. En el caso del primer fallecido no se tomaron muestras y la pasajera alemana sigue considerada un caso sospechoso.
A estos casos se suma el de un tercer ciudadano británico que se encuentra en Tristán de Acuña y que presenta síntomas compatibles con la enfermedad, según informó este viernes la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (Ukhsa).
En total, tres personas que viajaban en el crucero han fallecido desde que comenzó la crisis sanitaria. El primer fallecido fue el marido de la pareja neerlandesa, que murió a bordo del barco el 11 de abril. Posteriormente fallecieron la mujer neerlandesa y una pasajera alemana que presentó fiebre y malestar general antes de morir el 2 de mayo.
Casos sospechosos y personas aisladas
En este grupo se encuentra el ciudadano británico en Tristán de Acuña, que presenta síntomas compatibles con hantavirus y permanece bajo seguimiento sanitario. Otros casos inicialmente considerados en estudio han sido posteriormente reclasificados tras su confirmación o descarte.
La azafata neerlandesa hospitalizada en Ámsterdam, que en un primer momento fue considerada sospechosa, ha dado finalmente negativo en las pruebas de hantavirus, por lo que queda descartada.
En paralelo, dos personas que viajaban en el MV Hondius permanecen aisladas en Singapur bajo vigilancia sanitaria: una de ellas es asintomática y la otra presenta síntomas muy leves.
Las autoridades de Canadá y Chile también han adoptado medidas preventivas. Canadá ha ordenado el aislamiento domiciliario de dos ciudadanos y el seguimiento de otros contactos, mientras que Chile ha aislado de forma preventiva a dos pasajeros del crucero, ambos asintomáticos y bajo control sanitario.
El rastreo internacional de contactos
La OMS rastrea a cerca de 80 personas que compartieron vuelo con la mujer neerlandesa evacuada desde Santa Elena a Sudáfrica. También investiga a unas 30 personas que desembarcaron durante una escala del crucero en la isla de Santa Elena.
El MV Hondius permaneció varios días fondeado en Cabo Verde y está previsto que llegue este sábado al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, tal y como avanzó en exclusiva Libertad Digital. Según la compañía Oceanwide Expeditions, alrededor de 150 personas continúan a bordo del barco bajo estrictas medidas de precaución. Entre ellas hay 19 pasajeros y cuatro tripulantes británicos.
Qué se sabe del brote
La OMS investiga si el origen del brote puede estar relacionado con un viaje ornitológico realizado por la pareja neerlandesa fallecida por Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcar en el crucero.
El MV Hondius había partido de Ushuaia, en Argentina, con 147 personas a bordo —88 pasajeros y 59 tripulantes— y realizó escalas en la Antártida, las islas Georgia del Sur, Nightingale, Tristán de Acuña, Santa Elena y Ascensión.
Los expertos de la OMS han insistido en que no existen similitudes entre este brote y la pandemia de covid-19 y han subrayado que no hay motivos para pensar en una gran epidemia.